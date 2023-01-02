سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يناير 2023

يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار في المجال الاقتصادي المصري السعودي، حيث إنه يوجد الكثير من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، ومهم أيضاً للسعوديين القادمين إلى مصر.

وصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الاثنين نحو 6.58 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف عملة السعودية مقابل الجنيه المصري في بنوك ( المشرق، الأهلي المتحد) عند 6.57 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.

في غضون ذلك، في بنوك( فيصل الإسلامي، بلوم، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، HSBC) نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.

والريال في بنوك(مصر، الأهلي) نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

وسجل الريال في بنك الاستثمار العربي نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.60 جنيه للبيع.

وفي بنوك(المصري للتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB) نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.

بينما سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الاثنين في بنك قناة السويس سجل نحو 6.54 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.

علاوة على ذلك، بلغ سعر صرف عملك السعودية مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 6.54 جنيه للشراء و 6.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 6.53 جنيه للشراء و 6.61 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 6.52 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.