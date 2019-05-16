تراجع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16 مايو في البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم، حيث يعد الريال السعودي ضمن العملات المهمة والأكثر تداولاً في مصر، فيما يتابع العديد من المواطنين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل مستمر من أجل تيسير أعمالهم الخاصة أو لدواعي السفر، حيث هناك الكثير من الأشخاص في مصر يقيمون في المملكة العربية السعودية، بينما هناك العديد أيضاً الذين يؤدون فريضة الحج ومع انتهاء موسم الحج هذا العام تراجع سعر الريال السعودي في مصر بفارق بسيط نظراً لعودة الشكل الطبيعي في العرض والطلب على الريال في السوق.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-5-2019 في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 4.56 4.59 البنك الأهلي المصري 4.56 4.59 بنك عودة 4.57 4.59 اتش اس بي سي HSBC 4.57 4.60 المصرف العربي الدولي 4.57 4.59 المصري الخليجي 4.57 4.60 بنك بلوم 4.57 4.59 البنك المركزي 4.56 4.60 أبو ظبي الإسلامي 4.55 4.59 بنك الاستثمار العربي 4.55 4.59 بنك قناة السويس 4.55 4.59 البنك المصري لتنمية الصادرات 4.55 4.59 كريدي أجريكول 4.54 4.59 التجاري الدولي CIB 4.54 4.59 بنك إيران للتنمية 4.54 4.60 المصرف المتحد 4.54 4.60 العربي الأفريقي 4.54 4.59 بنك الاسكندرية 4.54 4.59 بنك التعمير والاسكان 4.50 4.63 بنك البركة 4.50 4.63 البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 4.55 4.59 بنك المشرق 4.55 4.59

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

تعد السوق السوداء متواجدة نسبياً على الرغم من جهود الحكومة في القضاء عليها نهائياً ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع تجار وهذا الأمر الذي جعل السوق السوداء حتى الآن، فيما يختلف سعر الريال السعودي مقابل الجنيه من مكان لأخر على حسب السعر الذي يقوله التاجر، وتراوح سعر الريال بين 4.75 إلى 4.80 قابلة للزيادة والنقصان.