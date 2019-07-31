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سعر العملات في مصر: تعرف على سعر اليورو في كافة البنوك المصرية اليوم 31-7-2019

كتب مي مجديفي آخر تحديث
سعر العملات في مصر: تعرف على سعر اليورو في كافة البنوك المصرية اليوم 31-7-2019

بالنظر إلي أسعار العملات المتداولة بالبنوك المصرية نجد أنها تشهد منذ فترة حالة من الاستقرار النسبي في قيمتها في مقابل الجنيه المصري وذلك في أغلب البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، وعند النظر إلي قيم هذه العملات المختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية نجد أنها شهدت قيم مرتفعة ثم حدث التراجع بصورة كبيرة سواء بالنسبة  للعملات الأجنبية أوالعربية، وعند المقارنة بين أسعار العملات في البنوك الحكومية والبنوك الخاصة نجد أنها ترتفع بنسبة كبيرة في البنوك الخاصة أكثر من البنوك الحكومية ومنها الدولار الأمريكي مع تأثرها بسعر الجنية المصري في البنوك المصرية، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بمتابعة سعر اليورو في مصر.

سعر صرف اليورو

عند النظر إلي سعر اليورو بالبنوك المصرية نجد أنه ارتفع سعره اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 وكان أعلي سعر له في بنك التنمية الصناعية.​​​​​​​

أسم البنكسعر البيعسعر الشراء
بنك التنمية الصناعية

 

18.416

 

 18.549

 

البنك العربي الأفريقي ألدولي

 

18.414

 

 18.549

 

البنك الأهلي المصري

 

18.414

 

18.549
بنك مصر

 

18.414

 

 18.549

 

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 

18.414

 

18.549
المصرف المتحد18.414

 

18.549

 

بنك عودة

 

18.414

 

 18.549

 

البنك المصري الخليجي

 

18.414

 

 18.554

 

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

كريدى أجريكول

 

18.410

18.400

 

 18.540

18.545

 

البنك الأهلى اليوناني

 

18.399

 

 18.534

 

المصرف العربى الدولى

 

18.390

 

 18.506

 

البنك المصري لتنمية الصادرات

 

18.388

 

 18.534

 

بنك المشرق

 

 18.383

 

 18.534

 

بنك الاستثمار العربي AIB

 

 18.383

 

 18.534

 

بنك الكويت الوطني NBK18.383

 

 18.534

 

بنك بلوم

 

18.383

 

 18.534

 

اتش اس بى سى HSBC

 

18.380

 

 18.530

 

بنك قناة السويس

 

18.376

 

18.523

 

البنك التجاري الدولي (CIB)

 

18.360

 

 18.511

 

البنك المركزي المصري

 

18.359

 

 18.509

 

بنك الإسكندرية

 

18.340

 

 18.511

 

بنك التعمير والإسكان

 

18.331

 

 18.662

 

بنك البركة

 

18.311

 

 18.607

 

بنك مصر إيران التنمية

 

18.279

 

18.616

 

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عن الكاتب

مي مجدي

مدونة مصرية، حاصلة على بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الاسكندرية 2009، أهوي القراءة والكتابة والإطلاع على كل ماهو جديد

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