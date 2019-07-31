سعر العملات في مصر: تعرف على سعر اليورو في كافة البنوك المصرية اليوم 31-7-2019

بالنظر إلي أسعار العملات المتداولة بالبنوك المصرية نجد أنها تشهد منذ فترة حالة من الاستقرار النسبي في قيمتها في مقابل الجنيه المصري وذلك في أغلب البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، وعند النظر إلي قيم هذه العملات المختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية نجد أنها شهدت قيم مرتفعة ثم حدث التراجع بصورة كبيرة سواء بالنسبة للعملات الأجنبية أوالعربية، وعند المقارنة بين أسعار العملات في البنوك الحكومية والبنوك الخاصة نجد أنها ترتفع بنسبة كبيرة في البنوك الخاصة أكثر من البنوك الحكومية ومنها الدولار الأمريكي مع تأثرها بسعر الجنية المصري في البنوك المصرية، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بمتابعة سعر اليورو في مصر.

سعر صرف اليورو

عند النظر إلي سعر اليورو بالبنوك المصرية نجد أنه ارتفع سعره اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 وكان أعلي سعر له في بنك التنمية الصناعية.​​​​​​​