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سعر الفائدة الأعلى بالبنوك المصرية على شهادات الادخار 2021

بواسطة عزت محمد
الفائدة الأعلى سعر الفائدة الأعلى

تقدم البنوك المصرية عائداً على شهادات الإيداع وتتنافس فيما بينها في إضافة العائد لجذب المزيد من الودائع والحفاظ أيضاً على العملاء الحاليين لديهم، ولذلك تقدم كلاً منهم مميزات إضافية للعملاء لكي لا يتحولوا إلى بنوك أخرى، وخاصة مع تراجع العائد الادخاري لأكثر من مرة خلال العام الماضي، وثباتها على مدار العام الحالي وحتى اليوم.

سعر الفائدة الأعلى
سعر الفائدة الأعلى في البنوك المصرية

سعر الفائدة الأعلى على شهادات الادخار في البنوك المصرية

بدأ أول انخفاض في سعر الفائدة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب تراجع معدل التضخم، وتمكن الاقتصاد المصري من التعافي جراء انتشار فيروس كورونا والذي أثر اقتصادياً على العالم أجمع، وتوقف كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادات الإيداع ذات 15 % والتي تصرف شهرياً، إلى إصدار شهادات إيداع آجلة لمدة ثلاث أعوام بعائد ادخاري يصل إلى 11 % شهرياً وهي ما تعتبر أعلى عائداً في البنوك بمصر.

وهناك شهادات ادخار خصصت لفئة محددة وهي شهادة رد الجميل ومدتها عام واحد وهي مخصصة لكبار السن أو الأفراد الأكثر من 60 عاماً، ومدتها عام واحد وتقدم عائد بنسبة 10.75 % ويصرف سنوياً والعائد 10.25 % يصرف شهرياً، وشهادة رد الجميل لمدة ثلاث سنوات وهي بعائد يصرف شهريا بنسبة 11.25%، و12% ويصرف سنوياً، وفي الجدول التالي أسماء البنوك التي تقدم أعلى عائد ومدة الشهادة وموعد الصرف سنويا أم شهرياً أم ربع سنوي.

اسم البنك نسبة العائد موعد الصرف مدة الشهادة
ميد بنك 11.25 % سنويا شهريا 3 سنوات
البنك الأهلي المصري 11 % سنويا شهريا 3 سنوات
بنك مصر 11 % سنويا شهريا 3 سنوات
البنك الزراعي المصري 11 % سنويا شهريا 3 سنوات
بنك التعمير والإسكان 11.25 % سنويا ربع سنوي 3 سنوات
بنك ناصر الاجتماعي 11 % سنويا شهريا 3 سنوات
بنك ناصر الاجتماعي 11.5 % سنويا سنويا 3 سنوات

عزت محمد

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