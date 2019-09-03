سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 وكافة مشتقاتها في السوق المحلي بمصر







يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الثلاثاء 3/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .







حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم







النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم







النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.00 جنيه 05.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.00 جنيه 04.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه







أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولارد يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 31.00 جنيه 31.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 30.00 جنيه 30.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه

أسعار الأسماك اليوم

النوع السعر سمك بلطي بين 35 و40 جنيهًا. سمك بوري بين 35 و42 جنيهًا الجمبري بين 115 و300 جنيه سمك مكرونة 65 جنيهًا قشر بياض 95 جنيهًا قشر بياض فيليه 160 جنيهًا الكابوريا بين 40 و100 جنيه السبيط بين 135 و180 جنيهًا سمك الماكريل 35 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في مصر

النوع السعر اللحم الكندوز البلدي بين 115 إلى 140 جنيها الضاني بين 125 جنيها إلى 150 جنيها اللحوم الجملي بين 100 جنيها إلى 120 جنيها اللحم السوداني 85 جنيها الكبدة المستوردة 38.75 جنيه والكبدة الهندي 32.5 جنيه 32.5 جنيه الكلاوي 31 جنيهاً

نرحب بتعليقاتكم المتوقعة لأسعار خلال الفترة القادمة