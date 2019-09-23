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أخبار إقتصادية

سعر الفراخ وكافة مشتقاتها اليوم الأثنين 23/9/2019 في البورصة المصرية

بواسطة حنان الزهيري 0
اسعار الفراخ اليوم سغر الدواجن اليوم

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد 23/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .



حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الكتاكيت اليوم



النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.25 جنيه05.50 جنيه
كتكوت ساسويوم05.00 جنيه05.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

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أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو23.00 جنيه23.50 جنيه
لحم ساسوكيلو32.00 جنيه32.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه


أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم05.55 جنيه06.00 جنيه
بط مسكوفييوم14.25 جنيه15.00 جنيه
بط مولارديوم13.50 جنيه14.00 جنيه

 

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه31.00 جنيه31.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه32.00 جنيه32.50 جنيه
بيض بلديكرتونه40.00 جنيه40.50 جنيه

 

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أسعار السمان اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض12 يوم04.50 جنيه05.00 جنيه

 

أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي أسمر 300 جرامشهر34.00 جنيه34.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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