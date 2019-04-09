سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بجميع الأسواق

سعر اللحوم والدواجن والبيض, شهدت استقرار ملحوظ في الأسواق اليوم وهي الحالة التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي بجميع الأسواق في أغلب المحافظات، والتي تحدد أسعارها وفقًا للعرض والطلب،ومن الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر, أولا قلة المعروض بالأسواق، والكميات المتوفرة منها بالإضافة الى ارتفاع تكلفة إنتاج اللحوم البلدية بالسوق المحلي، خاصة في ظل استيراد النسبة الأكبر من الأعلاف خاصة المستورد منها، ومن المعروف أن الاستراد يعتمد على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مما دفع الحكومة الى الاهتمام بشكل كبير بمشروعات الثروة الحيوانية، لتوفير حاجة المستهلك من اللحوم وبأسعار مناسبة.

سعر اللحوم والدواجن والبيض.

وفي نفس السياق تسبب ارتفاع سعر الدولار الى ارتفاع سعر اللحوم والدواجن والبيض و سعر العلف وسعر الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن في جميع المزارع والتي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني الذي يضرر بصحة الإنسان وهذا بدوره يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر مما يدفعه لزيادة سعر التكلفة لتعويض الزيادة المضافة على العلف والأدوية الخاصة بالدواجن .

سعر اللحوم اليوم في مصر.

الكندوز من 100 إلى 120 جنيه البتلو من 140 إلى 150 جنيه الضأن 120 إلى 140 جنيه اللحم الجاموسي 110 إلى 130 جنيه اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه اللحم السوداني 75 جنيه اللحم الهندي 75 جنيه الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه سعر الكبدة البلدي 110 جنيه

سعر الدواجن اليوم في مصر.

ننشر لكم جدول بأسعار الدواجن والبط والبيض حيث تعد الدواجن من أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها المستهلك، ما يرفع سعر الدواجن بالأسواق في جميع المحافظات المصرية، كما انه يوجد إقبال كبير على شرائها خاصة في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، فهي البديل الأول للحوم.

بورصة الدواجن العمومية اليوم. النوع السعر بالجنية المصري فراخ بيضاء 26 ساسو 40 أمهات بيضاء 19 كتكوت أبيض من 8.75 إلي 9 كتكوت ساسو من 6 إلي 6.5 أسعار الدواجن اليوم النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25.00 جنيه 25.50 جنيه لحم ساسو كيلو 40.00 جنيه 40.50 جنيه لحم بلدي كيلو 29.50 جنيه 29.50 جنيه أسعار الكتاكيت اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 08.80 جنيه 11.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 05.00 جنيه 05.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 4.80 جنيه 5.00 جنيه أسعار البط اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 05.75 جنيه 06.25 جنيه بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه

أسعار البيض اليوم في مصر. النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 34.00 جنيه 34.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 33.00 جنيه 33.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 38.00 جنيه 38.50 جنيه

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