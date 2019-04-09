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سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بجميع الأسواق

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

سعر اللحوم والدواجن والبيض, شهدت استقرار ملحوظ في الأسواق اليوم وهي الحالة التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي بجميع الأسواق في أغلب المحافظات، والتي تحدد أسعارها وفقًا للعرض والطلب،ومن الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر, أولا قلة المعروض بالأسواق، والكميات المتوفرة منها بالإضافة الى ارتفاع تكلفة إنتاج اللحوم البلدية بالسوق المحلي، خاصة في ظل استيراد النسبة الأكبر من الأعلاف خاصة المستورد منها، ومن المعروف أن الاستراد يعتمد على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مما دفع الحكومة الى الاهتمام بشكل كبير بمشروعات الثروة الحيوانية، لتوفير حاجة المستهلك من اللحوم وبأسعار مناسبة.

سعر اللحوم والدواجن والبيض.

وفي نفس السياق تسبب ارتفاع سعر الدولار الى ارتفاع سعر اللحوم والدواجن والبيض و سعر العلف وسعر الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن في جميع المزارع والتي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني الذي يضرر بصحة الإنسان وهذا بدوره يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر مما يدفعه لزيادة سعر التكلفة لتعويض الزيادة المضافة على العلف والأدوية الخاصة بالدواجن .

سعر اللحوم اليوم في مصر.

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بجميع الأسواق

الكندوزمن 100 إلى 120 جنيه
البتلومن 140 إلى 150 جنيه
الضأن 120 إلى 140 جنيه
اللحم الجاموسي 110 إلى 130 جنيه
اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه
 اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
 اللحم السوداني 75 جنيه
اللحم الهندي 75 جنيه
 الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
 سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه
 سعر الكبدة البلدي 110 جنيه

سعر الدواجن اليوم في مصر.

ننشر لكم جدول بأسعار الدواجن والبط والبيض حيث تعد الدواجن من أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها المستهلك، ما يرفع سعر الدواجن بالأسواق في جميع المحافظات المصرية، كما انه يوجد إقبال كبير على شرائها خاصة في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، فهي البديل الأول للحوم.

 

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بجميع الأسواق

 

بورصة الدواجن العمومية اليوم.

النوعالسعر بالجنية المصري
فراخ بيضاء26
ساسو40
أمهات بيضاء19
كتكوت أبيضمن 8.75 إلي 9
كتكوت ساسومن 6 إلي 6.5

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو25.00 جنيه25.50 جنيه
لحم ساسوكيلو40.00 جنيه40.50 جنيه
لحم بلديكيلو29.50 جنيه29.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم08.80 جنيه11.00 جنيه
كتكوت ساسويوم05.00 جنيه05.25 جنيه
كتكوت بلدييوم4.80 جنيه5.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم05.75 جنيه06.25 جنيه
بط مسكوفييوم15.00 جنيه15.50 جنيه
بط مولارديوم15.00 جنيه15.50 جنيه

أسعار البيض اليوم في مصر.

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بجميع الأسواق

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه34.00 جنيه34.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه33.00 جنيه33.50 جنيه
بيض بلديكرتونه38.00 جنيه38.50 جنيه

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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