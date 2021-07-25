سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والليرة السورية

سعر الليرة التركية اليوم، أعزائنا متابعي موقع كلمة دوت اورج الإخباري من دواعي سرورنا أن نقدم لكم في هذه السطور التي تقرؤونها سعر الدولار والليرة السورية مقابل الليرة التركية، حيث أن هذا الأمر يبحث عسرات الآلاف من الأشخاص كل يوم عنه لمعرفة جديد أخبار أسعار الليرة، والتي قد شهدت قبل أسابيع انخفاضا حادا في أسعارها مقابل العملات الرئيسية، وهذا أمر ينعكس سلبيا على المواطنين والمستثمرين في تركيا على حد سواء، ومع انتعاشها وعودتها مجددا فإن البحث يتزايد يوميا لمعرفة سعرها وكذلك توقعات سعرها في الأسابيع المقبلة بناء على آراء الخبراء في مجال الإقتصاد، فتابعوا معنا في هذه السطور والتي نبين لكم من خلالها الأسعار وكذلك التوقعات لليرة في الأيام المقبلة.

سعر الليرة التركية

الليرة التركية مازالت تتابع انتعاشها أمام أبرز العملات الدولار والجنيه الاسترليني واليورو وذلك بعد الخطط الإقتصادية التي تم طرحها لمعالجة الإنخفاض الحاد في سعرها أمام الدولار، حيث أن قطاع السياحة كان له دور بارز في إنعاش الليرة وذلك تزامنا مع عطلة الصيف، حيث استقبلت تركيا بع فتحها للمطارات بعد أشهر من إغلاقها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا آلاف السياح، كما أن صادرات البلد في ارتفاع مستمر هذه الأسابيع الأمر الذي أعاد الليرة إلى التحسن من جديد، وهذا سعر الليرة التركية اليوم.

سعر الليرة التركية اليوم

بلغ السعر الخاص الدولار مقابل الليرة التركية 8.55، فيما وصل سعر الليرة مقابل الليرة السورية 371، وبهذا أعزائنا متابعي موقع كلمة الإخباري نكون قدمنا لكم الأسعار اليوم حسب البنك المركزي التركي.