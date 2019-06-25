سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو وبعض العملات الأخرى الثلاثاء 25-6-2019

يعتبر سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي واحدا من المؤشرات الاقتصادية الهامة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تعرض سعر العملة التركية خلال الأشهر الماضية إلى العديد من الضغوط، بعضها اقتصادية والأخر سياسي، وساهمت هذه الضغوط في حدوث انخفاض كبير في سعر الليرة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث فقدت حوالي 50 بالمئة من قيمتها، وقد حاولت حكومة أردوغان أن تقوم ببعض الإجراءات الاقتصادية في محاولة منها لإنقاذ الانخفاض في سعر العملة التركية، ولكن كافة المحاولات باءت بالفشل، وأدى هذا الانخفاض إلى زيادة معدل التضخم بشكل واضح.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو وبعض العملات الأخرى

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي 5.8222 5.8205 اليورو 6.6355 6.6321 الريال السعودي (SAR) 1.5512 1.5497 الجنيه الاسترليني (GBP) 7.4333 7.4250 الدينار الكويتي (KWD) 19.1567 19.0285 الدرهم الإماراتي (AED) 1.5838 1.5831 الجنيه المصري (EGP) 0.3497 0.3482 الدينار العراقي (IQD) 0.0049 0.0049 الدينار البحريني (BHD) 16.1217 14.8738 الريال القطري (QAR) 1.6059 1.5864 الدينار الليبي (LYD) 4.2118 4.1697

توقعات سعر الليرة التركية

نبعا للبيانات الصادرة من البنك المركزي في اسطنبول، يتضح أن سعر الدولار الأمريكي في ارتفاع أمام الليرة التركية، وتظهر التقارير أن يصل سعر الدولار إلى 6.4 ليرة تركية مع حلول نهاية العام الجاري 2019، بينما تشير التقارير إلى وجود انخفاض ملحوظ في التضخم الموجود، وسوف نقوم معكم في موقع كلمة بمتابعة مسترة لسعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو وبعض العملات الأجنبية الأخرى، مع تداعيات الأجواء السياسية الموجودة في المنطقة وسياسة أردوغان خلال الفترة القادمة، ويسعدنا أن نتلقى استفساراتكم أسفل المقال.

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