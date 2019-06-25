سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو وبعض العملات الأخرى الثلاثاء 25-6-2019

يعتبر سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي واحدا من المؤشرات الاقتصادية الهامة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تعرض سعر العملة التركية خلال الأشهر الماضية إلى العديد من الضغوط، بعضها اقتصادية والأخر سياسي، وساهمت هذه الضغوط في حدوث انخفاض كبير في سعر الليرة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث فقدت حوالي 50 بالمئة من قيمتها، وقد حاولت حكومة أردوغان أن تقوم ببعض الإجراءات الاقتصادية في محاولة منها لإنقاذ الانخفاض في سعر العملة التركية، ولكن كافة المحاولات باءت بالفشل، وأدى هذا الانخفاض إلى زيادة معدل التضخم بشكل واضح.
سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو وبعض العملات الأخرى
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الأمريكي
|5.8222
|5.8205
|اليورو
|6.6355
|6.6321
|الريال السعودي (SAR)
|1.5512
|1.5497
|الجنيه الاسترليني (GBP)
|7.4333
|7.4250
|الدينار الكويتي (KWD)
|19.1567
|19.0285
|الدرهم الإماراتي (AED)
|1.5838
|1.5831
|الجنيه المصري (EGP)
|0.3497
|0.3482
|الدينار العراقي (IQD)
|0.0049
|0.0049
|الدينار البحريني (BHD)
|16.1217
|14.8738
|الريال القطري (QAR)
|1.6059
|1.5864
|الدينار الليبي (LYD)
|4.2118
|4.1697
توقعات سعر الليرة التركية
نبعا للبيانات الصادرة من البنك المركزي في اسطنبول، يتضح أن سعر الدولار الأمريكي في ارتفاع أمام الليرة التركية، وتظهر التقارير أن يصل سعر الدولار إلى 6.4 ليرة تركية مع حلول نهاية العام الجاري 2019، بينما تشير التقارير إلى وجود انخفاض ملحوظ في التضخم الموجود، وسوف نقوم معكم في موقع كلمة بمتابعة مسترة لسعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو وبعض العملات الأجنبية الأخرى، مع تداعيات الأجواء السياسية الموجودة في المنطقة وسياسة أردوغان خلال الفترة القادمة، ويسعدنا أن نتلقى استفساراتكم أسفل المقال.
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