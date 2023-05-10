سعر الليرة الذهب مقابل الدينار الكويتي اليوم

بواسطة محمود عطا الله
سعر الليرة الذهب مقابل الدينار الكويتي سعر الليرة الذهب مقابل الدينار الكويتي

نستعرض من خلال هذا التقرير سعر الليرة الذهب العثمانية مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، حيث تعتبر الليرة الذهبية من أهم أوجه الاستثمار في الذهب في الكويت والخليج العربي إلى جانب باقي أنواع المشغولات الذهبية الأخرى القيمة، ومن أشهر الليرات العثمانية ليرة السلطان رشاد أو الرشادية.

سعر الليرة الذهب مقابل الدينار الكويتي اليوم

بحسب أكبر محلات بيع وشراء الذهب في دولة الكويت يبلغ سعر الليرة الذهب العثمانية مقابل الدينار الآن اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 عيار 22 ما قيمته 136.2 دينار، في حين يبلغ سعر نصف الليرة الذهب 69.36 دينار، سعر ربع ليرة ذهب 36.18 دينار، سعر مخمسة ذهب مقابل الدينار الكويتي يبلغ 683 دينار، سعر نصف مخمس 341.8 دينار.

من الجدير بالذكر أن وزن الليرة الذهب العثمانية هو 7.2 جرم، في حين يبلغ وزن المخمس 36 جرام، وتلقى تلك العملة رواجًا كبيرًا على مستوى أسواق الذهب العربية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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