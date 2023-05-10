نستعرض من خلال هذا التقرير سعر الليرة الذهب العثمانية مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، حيث تعتبر الليرة الذهبية من أهم أوجه الاستثمار في الذهب في الكويت والخليج العربي إلى جانب باقي أنواع المشغولات الذهبية الأخرى القيمة، ومن أشهر الليرات العثمانية ليرة السلطان رشاد أو الرشادية.

سعر الليرة الذهب مقابل الدينار الكويتي اليوم

بحسب أكبر محلات بيع وشراء الذهب في دولة الكويت يبلغ سعر الليرة الذهب العثمانية مقابل الدينار الآن اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 عيار 22 ما قيمته 136.2 دينار، في حين يبلغ سعر نصف الليرة الذهب 69.36 دينار، سعر ربع ليرة ذهب 36.18 دينار، سعر مخمسة ذهب مقابل الدينار الكويتي يبلغ 683 دينار، سعر نصف مخمس 341.8 دينار.

من الجدير بالذكر أن وزن الليرة الذهب العثمانية هو 7.2 جرم، في حين يبلغ وزن المخمس 36 جرام، وتلقى تلك العملة رواجًا كبيرًا على مستوى أسواق الذهب العربية.