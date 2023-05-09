سعر المخمسة الذهب في الكويت اليوم

تشهد أسواق الذهب في الخليج والعالم رواجًا كبيرًا سواء على ذهب الزينة او الذهب للاستثمار، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير سعر المخمسة الذهب في الكويت الآن اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، هذا وتشهد الليرة الذهبية العثمانية في الكويت والخليج رواجًا كبيرًا كنوع من الاستثمار في الذهب، ومن أشهر عملات الليرة العثمانية الذهبية هي الليرة والمخمسة الرشادية.

سعر المخمسة الذهب في الكويت

بلغ سعر المخمسة العثمانية الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 عيار 22 (الآن) 684.8 دينار كويتي، ومن المعروف أن وزن مخمس عثمانية هو 36 جرام، هذا وقد بلغ سعر الليرة العثمانية الذهب اليوم 136.4 دينار كويتي، ومن المعروف أن وزن الليرة الذهب هو 7.2 جرام.

بخصوص أسعار جرام الذهب في الكويت عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء 20.136 دينار، سعر البيع 19.891، سعر شراء الذهب عيار 22 اليوم 18.461 دينار سعر البيع 18.237 دينار.