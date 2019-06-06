سعر المعدن الأصفر اليوم الجمعة 7-6-2019 بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك في جميع محلات الصاغة المصرية

نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-6-2019 في محلات الصاغة المصرية محدث منذ قليل، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب ، وذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر الذهب، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة ، وأيضاً الشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد .
وتحتوي تلك المقالة على أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|711 إلى 713
|عيار 22
|652 إلى 654
|عيار 21
|622 إلى 624
|عيار 18
|533 إلى 535
|عيار 14
|415 إلى 416
|عيار 12
|355 إلى 357
|الاونصة
|22,108 إلى 22,179
|الجنيه الذهب
|4,976 إلى 4,992
|الكيلو
|710,857 إلى 713,143
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|720.89 جنيه
|$42.95
|سعر الذهب عيار 22
|660.82 جنيه
|$39.37
|اسعار الذهب عيار 21
|630.79 جنيه
|$37.58
|اسعار الذهب عيار 18
|540.68 جنيه
|$32.21
|سعر الذهب عيار 14
|420.52 جنيه
|$25.06
|سعر الذهب عيار 12
|360.44 جنيه
|$21.48
|سعر الذهب عيار 9
|270.33 جنيه
|$16.11
|اسعار أوقية الذهب
|22,420 جنيه
|$1,336
|اسعار جنيه الذهب
|5,046 جنيه
|$300.67
|اسعار كيلو الذهب
|720,890 جنيه
|$42,952
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|5 يونيو
|718.08
|628.33
|538.57
|418.88
|359.04
|4 يونيو
|714.85
|625.51
|536.15
|417.00
|357.43
|3 يونيو
|714.49
|625.19
|535.88
|416.79
|357.24
|2 يونيو
|703.59
|615.66
|527.70
|410.43
|351.80
|1 يونيو
|701.47
|613.80
|526.11
|409.19
|350.74
|31 مايو
|702.98
|615.12
|527.24
|410.07
|351.49
|30 مايو
|695.65
|608.70
|521.74
|405.80
|347.82
|29 مايو
|692.82
|606.24
|519.63
|404.15
|346.41
|28 مايو
|692.98
|606.37
|519.74
|404.24
|346.49
|27 مايو
|696.14
|609.14
|522.12
|406.09
|348.07
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