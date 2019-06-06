سعر المعدن الأصفر اليوم الجمعة 7-6-2019 بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك في جميع محلات الصاغة المصرية

نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-6-2019 في محلات الصاغة المصرية محدث منذ قليل، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب ، وذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر الذهب، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة ، وأيضاً الشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد .

وتحتوي تلك المقالة على أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 711 إلى 713 عيار 22 652 إلى 654 عيار 21 622 إلى 624 عيار 18 533 إلى 535 عيار 14 415 إلى 416 عيار 12 355 إلى 357 الاونصة 22,108 إلى 22,179 الجنيه الذهب 4,976 إلى 4,992 الكيلو 710,857 إلى 713,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 720.89 جنيه $42.95 سعر الذهب عيار 22 660.82 جنيه $39.37 اسعار الذهب عيار 21 630.79 جنيه $37.58 اسعار الذهب عيار 18 540.68 جنيه $32.21 سعر الذهب عيار 14 420.52 جنيه $25.06 سعر الذهب عيار 12 360.44 جنيه $21.48 سعر الذهب عيار 9 270.33 جنيه $16.11 اسعار أوقية الذهب 22,420 جنيه $1,336 اسعار جنيه الذهب 5,046 جنيه $300.67 اسعار كيلو الذهب 720,890 جنيه $42,952

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 5 يونيو 718.08 628.33 538.57 418.88 359.04 4 يونيو 714.85 625.51 536.15 417.00 357.43 3 يونيو 714.49 625.19 535.88 416.79 357.24 2 يونيو 703.59 615.66 527.70 410.43 351.80 1 يونيو 701.47 613.80 526.11 409.19 350.74 31 مايو 702.98 615.12 527.24 410.07 351.49 30 مايو 695.65 608.70 521.74 405.80 347.82 29 مايو 692.82 606.24 519.63 404.15 346.41 28 مايو 692.98 606.37 519.74 404.24 346.49 27 مايو 696.14 609.14 522.12 406.09 348.07

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