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سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في محلات الصاغة .. سعر الذهب اليوم في الكويت والمملكة العربية السعودية

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في محلات الصاغة .. سعر الذهب اليوم في الكويت والمملكة العربية السعودية
سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 في مصر حالة من التباين في الأسعار خلال التعاملات الصباحية ليستمر مسلسل التذبذب الذي شهدته الأسواق في الأيام الماضية، حيث سعر الأوقية عالميًا 1429 دولار، وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 655 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 561.5 جنيهًا للجرام.

حيث يُعد الذهب معدنًا ثمينًا عُرف قديمًا، وهو يتميز بلونه الأصفر وجمال ومرونة تشكيله، وبعد ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي، ارتفع سعر جرام الفضة كأحد المعادن الثمينة والتى يرتفع سعرها ويهبط عالميًا ومحليًا.

ولا يقتصر استخدامات الذهب على الزينة فقط، ولكن لمعدن الذهب فوائد لا تنحصر سواء في سك النقود، أو الزخرفة؛ نظرًا لامتياز الذهب بقلة تآكله ونعومته، ويعد من أكثر العناصر الكيميائية كثافة.

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ونتابع معكم زوار موقعنا اليوم من خلال موقع ” كلمة دوت أورج”  أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 داخل محلات الصاغة بمجهورية مصر العربية، مع مراعاة أن تلك الأسعار بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر

الوحدةمحلات الصاغةجنيه مصريدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24749762.25 جنيه$46.03
سعر الذهب عيار 22686698.73 جنيه$42.19
اسعار الذهب عيار 21655666.98 جنيه$40.28
اسعار الذهب عيار 18561571.70 جنيه$34.52
سعر الذهب عيار 14437444.65 جنيه$26.85
سعر الذهب عيار 12374381.12 جنيه$23.01
سعر الذهب عيار 9285.84 جنيه$17.26
اسعار أوقية الذهب23,28123,706 جنيه$1,432
اسعار جنيه الذهب5,2405,336 جنيه$322.21
اسعار كيلو الذهب748,571762,248 جنيه$46,029

أسعار الذهب في السعودية

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24172.64 ريال$46.03
سعر الذهب عيار 22158.26 ريال$42.19
اسعار الذهب عيار 21151.07 ريال$40.28
اسعار الذهب عيار 18129.48 ريال$34.52
سعر الذهب عيار 14100.71 ريال$26.85
سعر الذهب عيار 1286.32 ريال$23.01
اسعار أوقية الذهب5,369 ريال$1,432
اسعار جنيه الذهب1,209 ريال$322.21
اسعار كيلو الذهب172,643 ريال$46,029

أسعار الذهب في الكويت

الوحدةدينار كويتيدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 2414.02 دينار$46.03
سعر الذهب عيار 2212.85 دينار$42.19
اسعار الذهب عيار 2112.26 دينار$40.28
اسعار الذهب عيار 1810.51 دينار$34.52
سعر الذهب عيار 148.18 دينار$26.85
سعر الذهب عيار 127.01 دينار$23.01
اسعار أوقية الذهب435.89 دينار$1,432
اسعار جنيه الذهب98.11 دينار$322.21
اسعار كيلو الذهب14,016 دينار$46,029

أسعار الذهب في الإمارات

الوحدةدرهم إماراتيدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24169.07 درهم$46.03
سعر الذهب عيار 22154.98 درهم$42.19
اسعار الذهب عيار 21147.94 درهم$40.28
اسعار الذهب عيار 18126.80 درهم$34.52
سعر الذهب عيار 1498.62 درهم$26.85
سعر الذهب عيار 1284.53 درهم$23.01
اسعار أوقية الذهب5,258 درهم$1,432
اسعار جنيه الذهب1,183 درهم$322.21
اسعار كيلو الذهب169,066 درهم$46,029

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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