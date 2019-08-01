سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في محلات الصاغة .. سعر الذهب اليوم في الكويت والمملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 في مصر حالة من التباين في الأسعار خلال التعاملات الصباحية ليستمر مسلسل التذبذب الذي شهدته الأسواق في الأيام الماضية، حيث سعر الأوقية عالميًا 1429 دولار، وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 655 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 561.5 جنيهًا للجرام.

حيث يُعد الذهب معدنًا ثمينًا عُرف قديمًا، وهو يتميز بلونه الأصفر وجمال ومرونة تشكيله، وبعد ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي، ارتفع سعر جرام الفضة كأحد المعادن الثمينة والتى يرتفع سعرها ويهبط عالميًا ومحليًا.

ولا يقتصر استخدامات الذهب على الزينة فقط، ولكن لمعدن الذهب فوائد لا تنحصر سواء في سك النقود، أو الزخرفة؛ نظرًا لامتياز الذهب بقلة تآكله ونعومته، ويعد من أكثر العناصر الكيميائية كثافة.

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ونتابع معكم زوار موقعنا اليوم من خلال موقع ” كلمة دوت أورج” أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 داخل محلات الصاغة بمجهورية مصر العربية، مع مراعاة أن تلك الأسعار بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 749 762.25 جنيه $46.03 سعر الذهب عيار 22 686 698.73 جنيه $42.19 اسعار الذهب عيار 21 655 666.98 جنيه $40.28 اسعار الذهب عيار 18 561 571.70 جنيه $34.52 سعر الذهب عيار 14 437 444.65 جنيه $26.85 سعر الذهب عيار 12 374 381.12 جنيه $23.01 سعر الذهب عيار 9 – 285.84 جنيه $17.26 اسعار أوقية الذهب 23,281 23,706 جنيه $1,432 اسعار جنيه الذهب 5,240 5,336 جنيه $322.21 اسعار كيلو الذهب 748,571 762,248 جنيه $46,029

أسعار الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 172.64 ريال $46.03 سعر الذهب عيار 22 158.26 ريال $42.19 اسعار الذهب عيار 21 151.07 ريال $40.28 اسعار الذهب عيار 18 129.48 ريال $34.52 سعر الذهب عيار 14 100.71 ريال $26.85 سعر الذهب عيار 12 86.32 ريال $23.01 اسعار أوقية الذهب 5,369 ريال $1,432 اسعار جنيه الذهب 1,209 ريال $322.21 اسعار كيلو الذهب 172,643 ريال $46,029

أسعار الذهب في الكويت

الوحدة دينار كويتي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 14.02 دينار $46.03 سعر الذهب عيار 22 12.85 دينار $42.19 اسعار الذهب عيار 21 12.26 دينار $40.28 اسعار الذهب عيار 18 10.51 دينار $34.52 سعر الذهب عيار 14 8.18 دينار $26.85 سعر الذهب عيار 12 7.01 دينار $23.01 اسعار أوقية الذهب 435.89 دينار $1,432 اسعار جنيه الذهب 98.11 دينار $322.21 اسعار كيلو الذهب 14,016 دينار $46,029

أسعار الذهب في الإمارات