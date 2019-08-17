سعر المعدن الصفر اليوم السبت 18 أغسطس 2019 في مصر بدون مصنعية .. تعرف على أسعار الفضة مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وسجل أعلى مستوى له منذ ست سنوات تقريبا خلال الأيام الماضية، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، واستمرار تراجع أسعار الذهب في مصر يأتي تبعا لارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات العالمية والعربية بعد ارتفاع في الأسعار استمر لسنوات .

سعر الذهب اليوم في مصر

النوع السعر أسعار الذهب عيار 24 793 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22 727 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21 694 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18 594.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14 462.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 12 396.5 جنيهًا سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الأونصة 1505 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 699.730 – 701.914 ألف جنيه

وجديراً بالذكر أنه يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد سعر المصنعية بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما سعر جرام الذهب لا يوجد فيه أي تفاوت يمكن نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي.

أسعار الفضة اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 8.65 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.