 التخطي إلى المحتوى

سعر المعدن الصفر اليوم السبت 18 أغسطس 2019 في مصر بدون مصنعية .. تعرف على أسعار الفضة مقابل الجنيه المصري

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
سعر المعدن الصفر اليوم السبت 18 أغسطس 2019 في مصر بدون مصنعية .. تعرف على أسعار الفضة مقابل الجنيه المصري
سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وسجل أعلى مستوى له منذ ست سنوات تقريبا خلال الأيام الماضية، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، واستمرار تراجع أسعار الذهب في مصر يأتي تبعا لارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات العالمية والعربية بعد ارتفاع في الأسعار استمر لسنوات .

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18 أغسطس 2019 في المزارع المصرية .. تعرف على أسعار الكتكوت البلدي والساسو اليوم وأيضاً أسعار البط والبيض 

سعر الذهب اليوم في مصر

النوع

السعر

أسعار الذهب عيار 24793 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 22 727 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 21694 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 18 594.5 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 14 462.5 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 12 396.5 جنيهًا
سعر الجنيه الذهبسعر الجنيه الذهب
سعر الأونصة1505 دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب 699.730 – 701.914 ألف جنيه

وجديراً بالذكر أنه يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد سعر المصنعية بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما سعر جرام الذهب لا يوجد فيه أي تفاوت يمكن نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي.

أسعار الفضة اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 8.65 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.

عيار الفضةالاسم التجاريالسعر بالجنية المصري
عيار 80فضة المجوهرات7.22
عيار 90فضة العملات8.12
عيار 92.5الفضة الاسترليني8.35
عيار 95.8الفضة البريطانية8.65
عيار 99.9الفضة النقية9.02
أوقية الفضة_______280.72

سعر الذهب اليوم

سوف يهمك:

عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.