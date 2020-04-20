بعد إنهياره ووصول السعر إلى سالب 37 دولار.. هل يستمر هبوط سعر النفط الأمريكي؟

في حادثه هي الأولى على مر التاريخ، تهاوى اليوم الإثنين 20 أبريل 2020 سعر برميل النفط الأمريكي بأكثر من 304% وهو رقم كارثي، حيث سجل سعر برميل النفط الأمريكي سالب 37 دولار، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”، هذا السعر التاريخي لم يحدث في تاريخ صناعة النفط، ومن النتائج الفورية التي ترتبت عىى الخسائر الكبيرة في العقود الآجلة للخام الأمريكي، قيام البائعون بدفع الأموال للمشترين وذلك في محاولة لتشجيعهم لأخذ عقود آجلة للنفط، لتقليل الخسائر الفادحة.

أسباب انهيار سعر النفط الأمريكي

حالة الخمول التي سببها فيروس كورونا تسببت بشكل كبير في قلة الطلب على خادم النفط، وامتلاء المستودعات الأمريكية بالنفط، وهذا يفسر التدني الكبير في أسعار النفط الأمريكي الذي حدث اليوم الإثنين، وبعد تسجيل هذه الخسائر بدأ المنتجون بشكل فعلي في دفع المال من أجل التخلص من البراميل التي لديهم.

تراجع أسعار خام النفط الأمريكي يعد مسألة تقنية لها علاقة بانتهاء تدوال عقود تسليم مايو، والتي مقرر لها غداً الثلاثاء، أما عقود الخام الأمريكي لشهر يوليو مازالات تتداول عند 12 دولار، الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة رفضت تقليل نتائجها من النفط مثلما فعلت دول أوبك بلس، متزرعة بأن الانتاج سينخفط تلقائياً إلى مليوني دولار، إلا أن هذا لم يحدث.

توقعات سعر برميل النفط الأمريكي

حسب توقعات خبراء فأن أسعار النفط الخام الأمريكي من المتوقع أن تُعاود الصعود في الفترة المقبلة، حال قامت الأقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة ودول أوروبا، بفتح تدريجي لأقصاداتهم، الأمر الذي يعني بداية الطلب العالمي على النفط من جديد.