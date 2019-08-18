سعر الوحدة السكنية بمنطقة “الداون تاون” في العلمين الجديدة| مفهوم أخر للحياة العصرية داخل مصر

تشهد مصر وبحق ثورة عقارية ربما لم تحدث في تاريخها الحديث، فالقصة ليست فقط في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من أربع سنوات امتد على طول الجمهورية وعرضها، ولا يقتصر أيضاً الوضع العقاري داخل مصر فيما يتعلق بتعدد المستويات السكنية من اقتصادي لفاخر وفق مستويات تُراعي الكرامة الإنسانية لكل الوحدات السكنية، بل إن التميز في مشاريع قد تكون إن لم تكن فعلياً عالمية بكل المقاييس وتُمثل لمصر ادخار عقاري مستقبلي لا شك أنه جاذب وبقوة للاستثمار، ومن ضمن تلك المشاريع المشروع العقاري الضخم والمميز للغاية مشروع العلمين الجديدة وتحديداً منطقة “الداون تاون”.

أسعار الوحدات السكنية بمنطقة الداون تاون

بداية اقترب جداً وخلال الأيام القادمة، أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بطرح أولى الوحدات السكنية المُتميزة والمُقامة على مقاييس عالمية بمدينة العالمين الجديدة لمشروع “الداون تاون” الذي يُمثل مفهوم أخر وبالفعل للحياة العصرية الحديثة داخل مصر، ومع إعلان وزارة الإسكان عن هذا الطرح، ظل التساؤل حول سعر الوحدة السكنية بمنطقة الداون تاون.

ومن مصادر إعلامية، تم التأكيد أن سعر المتر الواحد للوحدة السكنية بمنطقة “الداون تاون” سوف يكون 19 ألف جنيه، ومن ثم ووفق المواصفات التي سوف نوضحها لكم في السطور القادمة يتراوح سعر الشقة داخل الداون تاون من 1.7 مليون جنيه إلى 2.7 مليون جنيه وللعلم هو سعر مفاجأة بكل المعاني بالمقارنة بالمميزات والحياة العصرية والطبيعة الخلابة التي تُحيط بالمكان الأسطوري، ولو قارنت السعر بأسعار الوحدات السكنية مثلاً بالإسكندرية سوف تدرك كم هي فرصة عقارية استثمارية حقيقية.

وتتلخص مواصفات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها بعدد 15 عمارة تم انجازها من 40 عمارة مُعدة للبناء، أن التشطيب فوق المتميز، ومساحة الوحدة من 90 متر إلى 300 متر هذا بخلاف مساحة الحديقة المرفقة مع الوحدة السكنية داخل منطقة الداون تاون.