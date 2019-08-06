سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

نحرص على تقديم تقرير يومي يعمل على تغطية مختلف التطورات التي تطرأ على أسعار العملات الأجنبية في مصر من خلال موقع كلمة دوت أورج ، فنقدم لك أسعار اليورو الأوروبي لليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في البنوك العاملة بمصر سواء كانت البنوك الحكومية أو الخاصة ، حيث يسعى الكثير من الأشخاص لمتابعة أحدث الأسعار الموجودة في السوق الاقتصادي المصري.
سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك
- البنك المركزي المصري
18.426 جنيه مصري للشراء.
18.568 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
18.399 جنيه مصري للشراء.
18.534 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.390 جنيه مصري للشراء.
18.506 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.384 جنيه مصري للشراء.
18.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.334 جنيه مصري للشراء.
18.573 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
18.334 جنيه مصري للشراء.
18.577 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
18.334 جنيه مصري للشراء.
18.631 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
18.334 جنيه مصري للشراء.
18.565 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.334 جنيه مصري للشراء.
18.527 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.334 جنيه مصري للشراء.
18.520 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
18.334 جنيه مصري للشراء.
18.560 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.559 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولى
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.479 جنيه مصري للبيع.
- كريدى أجريكول
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.536 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.565 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.479 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.320 جنيه مصري للشراء.
18.480 جنيه مصري للبيع.
- اتش اس بى سى HSBC
18.320 جنيه مصري للشراء.
18.570 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.317 جنيه مصري للشراء.
18.572 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
18.315 جنيه مصري للشراء.
18.511 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
18.312 جنيه مصري للشراء.
18.581 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.301 جنيه مصري للشراء.
18.543 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
18.301 جنيه مصري للشراء.
18.543 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.281 جنيه مصري للشراء.
18.543 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.278 جنيه مصري للشراء.
18.464 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصرى لتنمية الصادرات
18.251 جنيه مصري للشراء.
18.441 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.230 جنيه مصري للشراء.
18.522 جنيه مصري للبيع.
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