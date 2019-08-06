سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

نحرص على تقديم تقرير يومي يعمل على تغطية مختلف التطورات التي تطرأ على أسعار العملات الأجنبية في مصر من خلال موقع كلمة دوت أورج ، فنقدم لك أسعار اليورو الأوروبي لليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في البنوك العاملة بمصر سواء كانت البنوك الحكومية أو الخاصة ، حيث يسعى الكثير من الأشخاص لمتابعة أحدث الأسعار الموجودة في السوق الاقتصادي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك

البنك المركزي المصري

18.426 جنيه مصري للشراء.

18.568 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.399 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه مصري للشراء.

18.506 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.384 جنيه مصري للشراء.

18.610 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.334 جنيه مصري للشراء.

18.573 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.334 جنيه مصري للشراء.

18.577 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

18.334 جنيه مصري للشراء.

18.631 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

18.334 جنيه مصري للشراء.

18.565 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.334 جنيه مصري للشراء.

18.527 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.334 جنيه مصري للشراء.

18.520 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.334 جنيه مصري للشراء.

18.560 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.323 جنيه مصري للشراء.

18.559 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

18.323 جنيه مصري للشراء.

18.479 جنيه مصري للبيع.

كريدى أجريكول

18.323 جنيه مصري للشراء.

18.536 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.323 جنيه مصري للشراء.

18.565 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.323 جنيه مصري للشراء.

18.479 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.320 جنيه مصري للشراء.

18.480 جنيه مصري للبيع.

اتش اس بى سى HSBC

18.320 جنيه مصري للشراء.

18.570 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.317 جنيه مصري للشراء.

18.572 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.315 جنيه مصري للشراء.

18.511 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.312 جنيه مصري للشراء.

18.581 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.301 جنيه مصري للشراء.

18.543 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.301 جنيه مصري للشراء.

18.543 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

18.281 جنيه مصري للشراء.

18.543 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.278 جنيه مصري للشراء.

18.464 جنيه مصري للبيع.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

18.251 جنيه مصري للشراء.

18.441 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.230 جنيه مصري للشراء.

18.522 جنيه مصري للبيع.