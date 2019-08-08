سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أحدث وأدق أسعار اليورو الموجودة في مختلف البنوك الرسمية سواء كانت تلك البنوك الحكومية أوالخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، ومن هنا نحرص على تقديم أحدث الأسعار المتعلقة بالعملة الأوروبية من خلال موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي ، ونقدم لك اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 أحدث أسعار اليورو الموجودة في مختلف البنوك العاملة بمصر.

سعر اليورو اليوم الخميس

البنك الأهلي الكويتى (بيريوس)

18.502 جنيه مصري للشراء.

18.646 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.500 جنيه مصري للشراء.

18.650 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.491 جنيه مصري للشراء.

18.635 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.491 جنيه مصري للشراء.

18.635 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.480 جنيه مصري للشراء.

18.624 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.480 جنيه مصري للشراء.

18.624 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.480 جنيه مصري للشراء.

18.624 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.474 جنيه مصري للشراء.

18.646 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.470 جنيه مصري للشراء.

18.680 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.469 جنيه مصري للشراء.

18.678 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.469 جنيه مصري للشراء.

18.678 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

18.469 جنيه مصري للشراء.

18.646 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

18.463 جنيه مصري للشراء.

18.611 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.462 جنيه مصري للشراء.

18.612 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.461 جنيه مصري للشراء.

18.659 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.458 جنيه مصري للشراء.

18.670 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.458 جنيه مصري للشراء.

18.670 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.455 جنيه مصري للشراء.

18.675 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.450 جنيه مصري للشراء.

18.624 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.449 جنيه مصري للشراء.

18.646 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.448 جنيه مصري للشراء.

18.696 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.436 جنيه مصري للشراء.

18.644 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

18.416 جنيه مصري للشراء.

18.612 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.415 جنيه مصري للشراء.

18.642 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

18.394 جنيه مصري للشراء.

18.692 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه مصري للشراء.

18.506 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.360 جنيه مصري للشراء.

18.712 جنيه مصري للبيع.