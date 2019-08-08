سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أحدث وأدق أسعار اليورو الموجودة في مختلف البنوك الرسمية سواء كانت تلك البنوك الحكومية أوالخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، ومن هنا نحرص على تقديم أحدث الأسعار المتعلقة بالعملة الأوروبية من خلال موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي ، ونقدم لك اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 أحدث أسعار اليورو الموجودة في مختلف البنوك العاملة بمصر.
سعر اليورو اليوم الخميس
- البنك الأهلي الكويتى (بيريوس)
18.502 جنيه مصري للشراء.
18.646 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.500 جنيه مصري للشراء.
18.650 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.491 جنيه مصري للشراء.
18.635 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.491 جنيه مصري للشراء.
18.635 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.480 جنيه مصري للشراء.
18.624 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.480 جنيه مصري للشراء.
18.624 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.480 جنيه مصري للشراء.
18.624 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.474 جنيه مصري للشراء.
18.646 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.470 جنيه مصري للشراء.
18.680 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
18.469 جنيه مصري للشراء.
18.678 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
18.469 جنيه مصري للشراء.
18.678 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
18.469 جنيه مصري للشراء.
18.646 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.463 جنيه مصري للشراء.
18.611 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
18.462 جنيه مصري للشراء.
18.612 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
18.461 جنيه مصري للشراء.
18.659 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.458 جنيه مصري للشراء.
18.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
18.458 جنيه مصري للشراء.
18.670 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.455 جنيه مصري للشراء.
18.675 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
18.450 جنيه مصري للشراء.
18.624 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
18.449 جنيه مصري للشراء.
18.646 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.448 جنيه مصري للشراء.
18.696 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.436 جنيه مصري للشراء.
18.644 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.416 جنيه مصري للشراء.
18.612 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.415 جنيه مصري للشراء.
18.642 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
18.394 جنيه مصري للشراء.
18.692 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.390 جنيه مصري للشراء.
18.506 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.360 جنيه مصري للشراء.
18.712 جنيه مصري للبيع.
التعليقات