سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية لليوم الإثنين 26 أغسطس 2019

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أحدث أسعار صرف وتداول اليورو الأوروبي في مختلف البنوك العاملة في مصر ، سواء كان ذلك على مستوى البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة ، ومن هنا نحرص عن طريق موقع كلمة دوت أوروج على تقديم يتضمن أحد أسعار اليورو وذلك لليوم الإثنين 26-8-2019.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الإثنين 26 أغسطس في البنوك

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.440 جنيه مصري للشراء.

18.560 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.421 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

18.394 جنيه مصري للشراء.

18.540 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.355 جنيه مصري للشراء.

18.618 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

18.320 جنيه مصري للشراء.

18.616 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.281 جنيه مصري للشراء.

18.458 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.271 جنيه مصري للشراء.

18.538 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.270 جنيه مصري للشراء.

18.430 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.269 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.269 جنيه مصري للشراء.

18.538 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.269 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.269 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.269 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.269 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.266 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

18.266 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.266 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.266 جنيه مصري للشراء.

18.551 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.258 جنيه مصري للشراء.

18.536 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.258 جنيه مصري للشراء.

18.526 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.258 جنيه مصري للشراء.

18.536 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.258 جنيه مصري للشراء.

18.536 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.258 جنيه مصري للشراء.

18.536 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.258 جنيه مصري للشراء.

18.536 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.255 جنيه مصري للشراء.

18.536 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

18.249 جنيه مصري للشراء.

18.547 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.241 جنيه مصري للشراء.

18.681 جنيه مصري للبيع.