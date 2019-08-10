سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري لليوم السبت 10 أغسطس 2019

نعرض لك اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 ، تقرير فيما يتعلق لأحدث وأدق أسعار اليورو الأوروبي الموجودة في مختلف البنوك الرسمية العاملة في مصر ، سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة ، ويرجع ذلك لما يلقاه اليورو الأوروبي من اهتمام وأهمية كبيرة على مستوى العالم أجمع ، حيث تعتبر العملة الأوروبية هي العملة الثانية والأكثر انتشارًا على مستوى العالم أجمع ، ويرجع ذلك لكون اليورو الأوروبي يربط عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي معًا.

ومن هنا نحرص من خلال موقعنا على تقديم تغطية يومية لما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية في مختلف البنوك العاملة بمصر ، لمتابعة التطورات المختلفة التي تطرأ على سوق العملة في مصر.

سعر اليورو اليوم السبت في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية

18.501 جنيه للشراء.

18.661 جنيه للبيع.

بنك المشرق

18.501 جنيه للشراء.

18.680 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.501 جنيه للشراء.

18.639 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.501 جنيه للشراء.

18.639 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.500 جنيه للشراء.

18.650 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.491 جنيه للشراء.

18.635 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.480 جنيه للشراء.

18.624 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.480 جنيه للشراء.

18.624 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.480 جنيه للشراء.

18.624 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.474 جنيه للشراء.

18.646 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.470 جنيه للشراء.

18.680 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.469 جنيه للشراء.

18.646 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

18.463 جنيه للشراء.

18.611 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.462 جنيه للشراء.

18.612 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.461 جنيه للشراء.

18.659 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.458 جنيه للشراء.

18.670 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.458 جنيه للشراء.

18.670 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.455 جنيه للشراء.

18.675 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.450 جنيه للشراء.

18.624 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.449 جنيه للشراء.

18.646 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.448 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.436 جنيه للشراء.

18.644 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.416 جنيه للشراء.

18.612 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.415 جنيه للشراء.

18.642 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.394 جنيه للشراء.

18.692 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه للشراء.

18.506 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.360 جنيه للشراء.

18.712 جنيه للبيع.