سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 أغسطس 2019

يعتبر اليورو الأوروبي واحد من العملات الأجنبية الهامة التي يحرص على متابعة أسعارها فئة كبيرة من الأشخاص بشكل مستمر ، ويرجع ذلك لكون اليورو أحد العملات التي تنتشر بين فئة كبيرة من الدول ، حيث يربط دول الاتحاد الأوروبي معًا ، ونقدم لك أسعار اليورو من خلال النقاط التالية ، وذلك لليوم السبت الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2019 ، في مختلف البنوك العاملة في مصر ، سواء البنوك الحكومية أو الخاصة.
سعر اليورو اليوم السبت 31 أغسطس في البنوك المصرية
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.318 جنيه مصري للشراء.
18.477 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
18.290 جنيه مصري للشراء.
18.416 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.290 جنيه مصري للشراء.
18.420 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.290 جنيه مصري للشراء.
18.416 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
18.290 جنيه مصري للشراء.
18.416 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.289 جنيه مصري للشراء.
18.423 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
18.288 جنيه مصري للشراء.
18.416 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.285 جنيه مصري للشراء.
18.401 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
18.281 جنيه مصري للشراء.
18.458 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.280 جنيه لمصري لشراء.
18.420 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
18.279 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.279 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.278 جنيه مصري للشراء.
18.416 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.273 جنيه مصري للشراء.
18.421 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.269 جنيه مصري للشراء.
18.407 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.265 جنيه مصري للشراء.
18.454 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
18.255 جنيه مصري للشراء.
18.416 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
18.255 جنيه مصري للشراء.
18.416 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصرى لتنمية الصادرات
18.255 جنيه مصري للشراء.
18.416 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.244 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.244 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.244 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
18.244 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.224 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.220 جنيه مصري للشراء.
18.619 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
18.194 جنيه مصري للشراء.
18.488 جنيه مصري للبيع.
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