سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 أغسطس 2019

يعتبر اليورو الأوروبي واحد من العملات الأجنبية الهامة التي يحرص على متابعة أسعارها فئة كبيرة من الأشخاص بشكل مستمر ، ويرجع ذلك لكون اليورو أحد العملات التي تنتشر بين فئة كبيرة من الدول ، حيث يربط دول الاتحاد الأوروبي معًا ، ونقدم لك أسعار اليورو من خلال النقاط التالية ، وذلك لليوم السبت الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2019 ، في مختلف البنوك العاملة في مصر ، سواء البنوك الحكومية أو الخاصة.

سعر اليورو اليوم السبت 31 أغسطس في البنوك المصرية

بنك الإستثمار العربي AIB

18.318 جنيه مصري للشراء.

18.477 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

18.290 جنيه مصري للشراء.

18.416 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.290 جنيه مصري للشراء.

18.420 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.290 جنيه مصري للشراء.

18.416 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.290 جنيه مصري للشراء.

18.416 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.289 جنيه مصري للشراء.

18.423 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.288 جنيه مصري للشراء.

18.416 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.285 جنيه مصري للشراء.

18.401 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.281 جنيه مصري للشراء.

18.458 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.280 جنيه لمصري لشراء.

18.420 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.279 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.279 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.278 جنيه مصري للشراء.

18.416 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.273 جنيه مصري للشراء.

18.421 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

18.269 جنيه مصري للشراء.

18.407 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.265 جنيه مصري للشراء.

18.454 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

18.255 جنيه مصري للشراء.

18.416 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.255 جنيه مصري للشراء.

18.416 جنيه مصري للبيع.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

18.255 جنيه مصري للشراء.

18.416 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.244 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي ( CIB )

18.244 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.244 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.244 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

18.224 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.220 جنيه مصري للشراء.

18.619 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

18.194 جنيه مصري للشراء.

18.488 جنيه مصري للبيع.