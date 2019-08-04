سعر اليورو اليوم الاحد 4–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الاحد 4 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال متابعة يومية لأسعار اليورو مع تحديث مستمر طبقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة ، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.26 جنيه مصري، اما بنك الاسكندريه قدم أقل سعر لبيع اليورو 18.38 جنيه مصري، واليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي ، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الامريكي.
ونقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، مع متابعة يوميه لاسعار الصرف للعملات الاجنبية والعربية مع تحديث مستمر ويومى وفقا لاسعار اسواق العملات و الصرافة .
سعر اليورو اليوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٢٦ جم
بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٣٨ جم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٨٫٢٠٤١ جم
|١٨٫٣٤ جم
|منذ يومين
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٨٫٢٢ جم
|١٨٫٤٢ جم
|منذ يومين
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٨٫٢٦ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ يومين
|بنك الاسكندرية
|١٨٫١٨ جم
|١٨٫٣٨ جم
|منذ يومين
|بنك مصر
|١٨٫٢٣ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ يومين
|كريدي أجريكول
|١٨٫٢٢ جم
|١٨٫٤١ جم
|منذ يومين
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٨٫٢ جم
|١٨٫٣٩ جم
|منذ يومين
|بنك قناة السويس
|١٨٫٢٢ جم
|١٨٫٤ جم
|منذ يومين
|المصرف المتحد
|١٨٫٢ جم
|١٨٫٣٩ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلي المصري
|١٨٫٢٣ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ يومين
|بنك البركة
|١٨٫١٥ جم
|١٨٫٤٥ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٨٫٢١ جم
|١٨٫٤ جم
|منذ يومين
|بنك التعمير و الاسكان
|١٨٫١٤ جم
|١٨٫٤٨ جم
|منذ يومين
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٨٫١٧ جم
|١٨٫٣٩ جم
|منذ يومين
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٨٫٢٤ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٨٫٢٤ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ يومين
|البنك المصري الخليجي
|١٨٫٢٢ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ يومين
|بنك عودة
|١٨٫٢٣ جم
|١٨٫٤٢ جم
|منذ يومين
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