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سعر اليورو اليوم الاحد 4–8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر اليورو اليوم الاحد 4–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الاحد 4 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال متابعة يومية لأسعار اليورو مع تحديث مستمر طبقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة ، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.26 جنيه مصري، اما بنك الاسكندريه قدم أقل سعر لبيع اليورو 18.38 جنيه مصري، واليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي ، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الامريكي.

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي  أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، مع متابعة يوميه لاسعار الصرف للعملات الاجنبية والعربية مع تحديث مستمر ويومى وفقا لاسعار اسواق العملات و الصرافة  .

سعر اليورو اليوم

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٢٦ جم
بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٣٨ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٨٫٢٠٤١ جم١٨٫٣٤ جممنذ يومين
البنك العربي الافريقي الدولي١٨٫٢٢ جم١٨٫٤٢ جممنذ يومين
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٨٫٢٦ جم١٨٫٤٣ جممنذ يومين
بنك الاسكندرية١٨٫١٨ جم١٨٫٣٨ جممنذ يومين
بنك مصر١٨٫٢٣ جم١٨٫٤٣ جممنذ يومين
كريدي أجريكول١٨٫٢٢ جم١٨٫٤١ جممنذ يومين
البنك التجارى الدولي CIB١٨٫٢ جم١٨٫٣٩ جممنذ يومين
بنك قناة السويس١٨٫٢٢ جم١٨٫٤ جممنذ يومين
المصرف المتحد١٨٫٢ جم١٨٫٣٩ جممنذ يومين
البنك الأهلي المصري١٨٫٢٣ جم١٨٫٤٣ جممنذ يومين
بنك البركة١٨٫١٥ جم١٨٫٤٥ جممنذ يومين
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٨٫٢١ جم١٨٫٤ جممنذ يومين
بنك التعمير و الاسكان١٨٫١٤ جم١٨٫٤٨ جممنذ يومين
بنك مصر إيران للتنمية١٨٫١٧ جم١٨٫٣٩ جممنذ يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٨٫٢٤ جم١٨٫٤٣ جممنذ يومين
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٨٫٢٤ جم١٨٫٤٣ جممنذ يومين
البنك المصري الخليجي١٨٫٢٢ جم١٨٫٥٥ جممنذ يومين
بنك عودة١٨٫٢٣ جم١٨٫٤٢ جممنذ يومين

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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