سعر اليورو اليوم الاحد 4–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الاحد 4 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال متابعة يومية لأسعار اليورو مع تحديث مستمر طبقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة ، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.26 جنيه مصري، اما بنك الاسكندريه قدم أقل سعر لبيع اليورو 18.38 جنيه مصري، واليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي ، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الامريكي.

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، مع متابعة يوميه لاسعار الصرف للعملات الاجنبية والعربية مع تحديث مستمر ويومى وفقا لاسعار اسواق العملات و الصرافة .

سعر اليورو اليوم

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٢٦ جم

بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٣٨ جم