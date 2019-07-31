سعر اليورو اليوم الاربعاء 31–7-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، من خلال تغطية مستمرة يوميا لمتابعة أسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.42 جنيه مصري، اما البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18.51 جنيه مصري، ومن المعروف ان اليورو هي عملة دولا الاتحاد الأوروبي الموحدة، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار.
ونقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك، مع متابعة يومية ومستمرة لاسعار الصرف والعملات العربية والاجنبية مع تحديث مستمر وفقا للاسعار .
سعر اليورو اليوم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٨٫٤٠١ جم
|١٨٫٥٤٤ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٨٫٤ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ 17 ساعة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٨٫٤٢ جم
|١٨٫٥٦ جم
|منذ يوم
|بنك الاسكندرية
|١٨٫٣٥ جم
|١٨٫٥٢ جم
|منذ 13 ساعة
|بنك مصر
|١٨٫٤ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ 16 ساعة
|كريدي أجريكول
|١٨٫٤١ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٨٫٣٧ جم
|١٨٫٥١ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك قناة السويس
|١٨٫٤٢ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ 17 ساعة
|المصرف المتحد
|١٨٫٣٩ جم
|١٨٫٥٣ جم
|منذ 17 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|١٨٫٤ جم
|١٨٫٥٦ جم
|منذ 15 ساعة
|بنك البركة
|١٨٫٣٣ جم
|١٨٫٦٣ جم
|منذ 28 دقيقة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٨٫٣٩ جم
|١٨٫٥٣ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|١٨٫٣٣ جم
|١٨٫٦٦ جم
|منذ يومين
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٨٫٣٥ جم
|١٨٫٥٨ جم
|منذ 19 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٨٫٤ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٨٫٤ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ 16 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|١٨٫٤ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك عودة
|١٨٫٣٨ جم
|١٨٫٥٤ جم
|منذ 15 ساعة
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