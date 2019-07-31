سعر اليورو اليوم الاربعاء 31–7-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، من خلال تغطية مستمرة يوميا لمتابعة أسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.42 جنيه مصري، اما البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18.51 جنيه مصري، ومن المعروف ان اليورو هي عملة دولا الاتحاد الأوروبي الموحدة، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار.

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك، مع متابعة يومية ومستمرة لاسعار الصرف والعملات العربية والاجنبية مع تحديث مستمر وفقا للاسعار .

سعر اليورو اليوم