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سعر اليورو اليوم الاربعاء 31–7-2019

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر اليورو اليوم الاربعاء 31–7-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، من خلال تغطية مستمرة يوميا لمتابعة أسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.42 جنيه مصري، اما البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18.51 جنيه مصري، ومن المعروف ان اليورو هي عملة دولا الاتحاد الأوروبي الموحدة، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار.

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك، مع متابعة يومية ومستمرة لاسعار الصرف والعملات العربية والاجنبية مع تحديث مستمر وفقا للاسعار .

سعر اليورو اليوم

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٨٫٤٠١ جم١٨٫٥٤٤ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٨٫٤ جم١٨٫٥٥ جممنذ 17 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٨٫٤٢ جم١٨٫٥٦ جممنذ يوم
بنك الاسكندرية١٨٫٣٥ جم١٨٫٥٢ جممنذ 13 ساعة
بنك مصر١٨٫٤ جم١٨٫٥٥ جممنذ 16 ساعة
كريدي أجريكول١٨٫٤١ جم١٨٫٥٥ جممنذ 20 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB١٨٫٣٧ جم١٨٫٥١ جممنذ 17 ساعة
بنك قناة السويس١٨٫٤٢ جم١٨٫٥٥ جممنذ 17 ساعة
المصرف المتحد١٨٫٣٩ جم١٨٫٥٣ جممنذ 17 ساعة
البنك الأهلي المصري١٨٫٤ جم١٨٫٥٦ جممنذ 15 ساعة
بنك البركة١٨٫٣٣ جم١٨٫٦٣ جممنذ 28 دقيقة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٨٫٣٩ جم١٨٫٥٣ جممنذ 17 ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٨٫٣٣ جم١٨٫٦٦ جممنذ يومين
بنك مصر إيران للتنمية١٨٫٣٥ جم١٨٫٥٨ جممنذ 19 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٨٫٤ جم١٨٫٥٥ جممنذ 15 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٨٫٤ جم١٨٫٥٥ جممنذ 16 ساعة
البنك المصري الخليجي١٨٫٤ جم١٨٫٥٥ جممنذ 17 ساعة
بنك عودة١٨٫٣٨ جم١٨٫٥٤ جممنذ 15 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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