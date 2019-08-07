سعر اليورو اليوم الاربعاء 7–8-2019

يبحث الكثيرون عن “سعر اليورو اليوم” الاربعاء 7 أغسطس 2019 ونقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وذلك من خلال متابعة مستمرة لأسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق الصرافة والعملات، وسجل فى بنك مصر إيران للتنمية يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18.64 جنيه مصري، اما أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 18.5 جنيه مصري، واليورو هو العملة الموحدة المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي ، وهى أهم عملة على مستوي النقد الدولي وتأتى فى المركز الثاني بعد الدولار الامريكي.

سعر اليورو اليوم

ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى فى البنك المركزي المصري سجل 18.44 للشراء مقابل 18.59 للبيع، البنك العربي الافريقي الدولي 18.47 للشراء مقابل 18.67 للبيع، اما فى بنك عودة 18.49 للشراء مقابل 18.7 للبيع، ونقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث دائم .

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جم

بنك مصر إيران للتنمية يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٦٤ جم