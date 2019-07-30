سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 – 7- 2019

يقدم موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الثلاثاء 30 يوليو 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث بلغت قيمته حاله من الاستقرار فى اسعاره، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى قيمة فى سعر شراء اليورو حيث بلغت قيمتها 18.42 جنيه مصري، اما بنك الاسكندرية فيبلع سعر بيع اليورو أقل سعر فى البنوك حيث بلغت قيمته 18.51 جنيه مصري، وشهد سوق العملات الاجنبيه فى مصر تراجع كبير في اسعاره خلال الاسابيع السابقة، فى ظل تحسن سعر الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية .

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار اليورو الاوروبى مقابل سعر الجنيه المصري فى مختلف البنوك، وبشكل مفصل حيث موضح سعر الشراء وسعر البيع، مع متابعه يومية لجميع أسعار العملات .

سعر اليورو اليوم