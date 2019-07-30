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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 – 7- 2019

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 – 7- 2019

يقدم موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الثلاثاء 30 يوليو 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث بلغت قيمته حاله من الاستقرار فى اسعاره، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى قيمة فى سعر شراء اليورو حيث بلغت قيمتها 18.42 جنيه مصري، اما بنك الاسكندرية فيبلع سعر بيع اليورو أقل سعر فى البنوك حيث بلغت قيمته 18.51 جنيه مصري، وشهد سوق العملات الاجنبيه فى مصر تراجع كبير في اسعاره خلال الاسابيع السابقة، فى ظل تحسن سعر الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية .

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار اليورو الاوروبى مقابل سعر الجنيه المصري فى مختلف البنوك، وبشكل مفصل حيث موضح سعر الشراء وسعر البيع، مع متابعه يومية لجميع أسعار العملات .

سعر اليورو اليوم

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٨٫٣٥٩٤ جم١٨٫٥٠٨٨ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٨٫٣٨ جم١٨٫٥٣ جممنذ 16 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٨٫٤٢ جم١٨٫٥٦ جممنذ 22 ساعة
بنك الاسكندرية١٨٫٣٤ جم١٨٫٥١ جممنذ 15 ساعة
بنك مصر١٨٫٣٨ جم١٨٫٥٤ جممنذ 12 ساعة
كريدي أجريكول١٨٫٤ جم١٨٫٥٤ جممنذ 21 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB١٨٫٣٦ جم١٨٫٥١ جممنذ 15 ساعة
بنك قناة السويس١٨٫٣٨ جم١٨٫٥٢ جممنذ 18 ساعة
المصرف المتحد١٨٫٣٨ جم١٨٫٥٣ جممنذ 16 ساعة
البنك الأهلي المصري١٨٫٣٨ جم١٨٫٥٣ جممنذ 16 ساعة
بنك البركة١٨٫٣١ جم١٨٫٦١ جممنذ يوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٨٫٣٧ جم١٨٫٥٢ جممنذ 15 ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٨٫٣٣ جم١٨٫٦٦ جممنذ يوم
بنك مصر إيران للتنمية١٨٫٢٨ جم١٨٫٦٢ جممنذ يوم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٨٫٤١ جم١٨٫٥٤ جممنذ 19 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٨٫٤ جم١٨٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
البنك المصري الخليجي١٨٫٣٨ جم١٨٫٥٤ جممنذ 15 ساعة
بنك عودة١٨٫٣٨ جم١٨٫٥٣ جممنذ 16 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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