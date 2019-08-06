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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6–8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الثلاثاء 6 أغسطس 2019  مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وذلك من خلال متابعة  دائمة لأسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة ، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 18.5 جنيه مصري، اما بنك مصر إيران للتنمية يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18.64 جنيه مصري، ومن المعروف ان اليورو هو العملة الموحدة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي ، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي فى المركز الثاني بعد الدولار الامريكي.

سعر اليورو اليوم

ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 18.47 للشراء مقابل 18.67 للبيع، اما فى البنك المركزي المصري  سجل 18.44 للشراء مقابل 18.59 للبيع، وسجل فى بنك عودة 18.49 للشراء مقابل 18.7 للبيع، و من خلال الجدول التالي نقدم لكم سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث مستمر.

كلمة دوت أورج

 

الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جم
بنك مصر إيران للتنمية يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٦٤ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٨٫٤٤٢٤ جم١٨٫٥٩٠٤ جممنذ 3 ساعات
البنك العربي الافريقي الدولي١٨٫٤٧ جم١٨٫٦٧ جممنذ 9 ساعات
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٨٫٥ جم١٨٫٧١ جممنذ 8 ساعات
بنك الاسكندرية١٨٫٤٥ جم١٨٫٦٧ جممنذ 6 ساعات
بنك مصر١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٨ جممنذ 8 ساعات
كريدي أجريكول١٨٫٤٤ جم١٨٫٦٧ جممنذ 31 دقيقة
البنك التجارى الدولي CIB١٨٫٤٢ جم١٨٫٦٦ جممنذ ساعة
بنك قناة السويس١٨٫٤٢ جم١٨٫٦٥ جممنذ ساعتين
المصرف المتحد١٨٫٤٦ جم١٨٫٦٨ جممنذ ساعتين
البنك الأهلي المصري١٨٫٤٤ جم١٨٫٦٨ جممنذ ساعة
بنك البركة١٨٫٤ جم١٨٫٧ جممنذ 8 ساعات
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٨٫٤٩ جم١٨٫٧ جممنذ 6 ساعات
بنك التعمير و الاسكان١٨٫٣٦ جم١٨٫٧١ جممنذ 3 ساعات
بنك مصر إيران للتنمية١٨٫٤١ جم١٨٫٦٤ جممنذ 8 ساعات
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٨٫٤٩ جم١٨٫٧ جممنذ 4 ساعات
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٨٫٤٧ جم١٨٫٦٧ جممنذ 8 ساعات
البنك المصري الخليجي١٨٫٤٤ جم١٨٫٦٩ جممنذ ساعة
بنك عودة١٨٫٤٩ جم١٨٫٧ جممنذ 8 ساعات

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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