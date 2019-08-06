سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الثلاثاء 6 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وذلك من خلال متابعة دائمة لأسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة ، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 18.5 جنيه مصري، اما بنك مصر إيران للتنمية يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18.64 جنيه مصري، ومن المعروف ان اليورو هو العملة الموحدة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي ، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي فى المركز الثاني بعد الدولار الامريكي.

سعر اليورو اليوم

ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 18.47 للشراء مقابل 18.67 للبيع، اما فى البنك المركزي المصري سجل 18.44 للشراء مقابل 18.59 للبيع، وسجل فى بنك عودة 18.49 للشراء مقابل 18.7 للبيع، و من خلال الجدول التالي نقدم لكم سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث مستمر.

كلمة دوت أورج

الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جم

بنك مصر إيران للتنمية يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٦٤ جم