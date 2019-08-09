سعر اليورو اليوم الجمعة 9–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الجمعة 9 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال متابعة مستمرة لأسعار اليورو مع تحديث دائم ومستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة، وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جنيه مصري، اما فى البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع اليورو بقيمة ١٨٫٦٢ جنيه مصري، وم المعروف ان اليورو هو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، وثانى عملة بعد الدولار الامريكي على مستوي النقد الدولي .
سعر اليورو اليوم
ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى البنك المركزي المصري سجل 18.46 للشراء مقابل 18.60 للبيع، وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي 18.5 للشراء مقابل 18.71، اما فى بنك عودة 18.47 للشراء مقابل 18.66 للبيع، وسجل فى بنك مصر 18.46 للشراء مقابل 18.65 للبيع، وسجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 18.48 للشراء مقابل 18.62 للبيع، ونقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث دائم .
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٨٫٤٦٢١ جم
|١٨٫٦٠٦ جم
|منذ 23 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٧١ جم
|منذ 3 أيام
|بنك الاسكندرية
|١٨٫٤٢ جم
|١٨٫٦٣ جم
|منذ 20 ساعة
|بنك مصر
|١٨٫٤٦ جم
|١٨٫٦٥ جم
|منذ 16 ساعة
|كريدي أجريكول
|١٨٫٤٩ جم
|١٨٫٦٣ جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٨٫٤٣ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك قناة السويس
|١٨٫٤١ جم
|١٨٫٦٦ جم
|منذ 21 ساعة
|المصرف المتحد
|١٨٫٤٥ جم
|١٨٫٦٤ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|١٨٫٤٦ جم
|١٨٫٦٥ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك البركة
|١٨٫٤ جم
|١٨٫٧ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٦٤ جم
|منذ يوم
|بنك التعمير و الاسكان
|١٨٫٣١ جم
|١٨٫٧١ جم
|منذ 22 ساعة
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٧ جم
|منذ يوم
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٦٤ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ يوم
|البنك المصري الخليجي
|١٨٫٤٧ جم
|١٨٫٦٦ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك عودة
|١٨٫٤٧ جم
|١٨٫٦٦ جم
|منذ 22 ساعة
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