سعر اليورو اليوم الجمعة 9–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الجمعة 9 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال متابعة مستمرة لأسعار اليورو مع تحديث دائم ومستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة، وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جنيه مصري، اما فى البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع اليورو بقيمة ١٨٫٦٢ جنيه مصري، وم المعروف ان اليورو هو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، وثانى عملة بعد الدولار الامريكي على مستوي النقد الدولي .

سعر اليورو اليوم

ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى البنك المركزي المصري سجل 18.46 للشراء مقابل 18.60 للبيع، وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي 18.5 للشراء مقابل 18.71، اما فى بنك عودة 18.47 للشراء مقابل 18.66 للبيع، وسجل فى بنك مصر 18.46 للشراء مقابل 18.65 للبيع، وسجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 18.48 للشراء مقابل 18.62 للبيع، ونقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث دائم .

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٦٢ جم