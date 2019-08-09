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سعر اليورو اليوم الجمعة 9–8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر اليورو اليوم الجمعة 9–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الجمعة 9 أغسطس 2019  في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال متابعة  مستمرة لأسعار اليورو مع تحديث دائم ومستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة، وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي  أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جنيه مصري، اما فى البنك العربي الافريقي الدولي  أقل سعر لبيع اليورو بقيمة  ١٨٫٦٢ جنيه مصري، وم المعروف ان اليورو هو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، وثانى عملة بعد الدولار الامريكي على مستوي النقد الدولي .

سعر اليورو اليوم

ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى البنك المركزي المصري  سجل 18.46 للشراء مقابل 18.60 للبيع، وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي 18.5 للشراء مقابل 18.71، اما  فى بنك عودة 18.47 للشراء مقابل 18.66 للبيع، وسجل فى بنك مصر 18.46 للشراء مقابل 18.65 للبيع، وسجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 18.48 للشراء مقابل 18.62 للبيع، ونقدم لكم من خلال الجدول التالي  سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث دائم .

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٦٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٨٫٤٦٢١ جم١٨٫٦٠٦ جممنذ 23 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٢ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٨٫٥ جم١٨٫٧١ جممنذ 3 أيام
بنك الاسكندرية١٨٫٤٢ جم١٨٫٦٣ جممنذ 20 ساعة
بنك مصر١٨٫٤٦ جم١٨٫٦٥ جممنذ 16 ساعة
كريدي أجريكول١٨٫٤٩ جم١٨٫٦٣ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB١٨٫٤٣ جم١٨٫٦٢ جممنذ 21 ساعة
بنك قناة السويس١٨٫٤١ جم١٨٫٦٦ جممنذ 21 ساعة
المصرف المتحد١٨٫٤٥ جم١٨٫٦٤ جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلي المصري١٨٫٤٦ جم١٨٫٦٥ جممنذ 21 ساعة
بنك البركة١٨٫٤ جم١٨٫٧ جممنذ يوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٨٫٥ جم١٨٫٦٤ جممنذ يوم
بنك التعمير و الاسكان١٨٫٣١ جم١٨٫٧١ جممنذ 22 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٧ جممنذ يوم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٨٫٥ جم١٨٫٦٤ جممنذ يوم
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٢ جممنذ يوم
البنك المصري الخليجي١٨٫٤٧ جم١٨٫٦٦ جممنذ 21 ساعة
بنك عودة١٨٫٤٧ جم١٨٫٦٦ جممنذ 22 ساعة

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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