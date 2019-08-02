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سعر اليورو اليوم الجمعه 2–8-2019

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر اليورو اليوم الجمعه 2–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الجمعه 2 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال تغطية يومية مستمرة  لمتابعة أسعار اليورو مع تحديث مستمر طبقا لاسعاره فى سوق العملات، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.26 جنيه مصري، اما بنك الاسكندريه قدم أقل سعر لبيع اليورو 18.38 جنيه مصري، ومن المعروف ان اليورو هي عملة دول الاتحاد الأوروبي الموحدة، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، مع متابعة مستمرة يوميا لاسعار الصرف والعملات الاجنبية والعربية مع تحديث مستمر وفقا لاسعار اسواق الصرافة  .

سعر اليورو اليوم

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٨٫٢٠٤١ جم١٨٫٣٤ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٨٫٢٢ جم١٨٫٤٢ جممنذ 15 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٨٫٢٦ جم١٨٫٤٣ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية١٨٫١٨ جم١٨٫٣٨ جممنذ 21 ساعة
بنك مصر١٨٫٢٣ جم١٨٫٤٣ جممنذ 16 ساعة
كريدي أجريكول١٨٫٢٢ جم١٨٫٤١ جممنذ 15 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB١٨٫٢ جم١٨٫٣٩ جممنذ 14 ساعة
بنك قناة السويس١٨٫٢٢ جم١٨٫٤ جممنذ 19 ساعة
المصرف المتحد١٨٫٢ جم١٨٫٣٩ جممنذ 16 ساعة
البنك الأهلي المصري١٨٫٢٣ جم١٨٫٤٣ جممنذ 17 ساعة
بنك البركة١٨٫١٥ جم١٨٫٤٥ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٨٫٢١ جم١٨٫٤ جممنذ 14 ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٨٫١٤ جم١٨٫٤٨ جممنذ 12 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية١٨٫١٧ جم١٨٫٣٩ جممنذ 21 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٨٫٢٤ جم١٨٫٤٣ جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٨٫٢٤ جم١٨٫٤٣ جممنذ 21 ساعة
البنك المصري الخليجي١٨٫٢٢ جم١٨٫٥٥ جممنذ 16 ساعة
بنك عودة١٨٫٢٣ جم١٨٫٤٢ جممنذ 22 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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