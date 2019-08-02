سعر اليورو اليوم الجمعه 2–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الجمعه 2 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال تغطية يومية مستمرة لمتابعة أسعار اليورو مع تحديث مستمر طبقا لاسعاره فى سوق العملات، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.26 جنيه مصري، اما بنك الاسكندريه قدم أقل سعر لبيع اليورو 18.38 جنيه مصري، ومن المعروف ان اليورو هي عملة دول الاتحاد الأوروبي الموحدة، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الأمريكي.
ونقدم لكم من خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، مع متابعة مستمرة يوميا لاسعار الصرف والعملات الاجنبية والعربية مع تحديث مستمر وفقا لاسعار اسواق الصرافة .
سعر اليورو اليوم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٨٫٢٠٤١ جم
|١٨٫٣٤ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٨٫٢٢ جم
|١٨٫٤٢ جم
|منذ 15 ساعة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٨٫٢٦ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الاسكندرية
|١٨٫١٨ جم
|١٨٫٣٨ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك مصر
|١٨٫٢٣ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ 16 ساعة
|كريدي أجريكول
|١٨٫٢٢ جم
|١٨٫٤١ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٨٫٢ جم
|١٨٫٣٩ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك قناة السويس
|١٨٫٢٢ جم
|١٨٫٤ جم
|منذ 19 ساعة
|المصرف المتحد
|١٨٫٢ جم
|١٨٫٣٩ جم
|منذ 16 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|١٨٫٢٣ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك البركة
|١٨٫١٥ جم
|١٨٫٤٥ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٨٫٢١ جم
|١٨٫٤ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|١٨٫١٤ جم
|١٨٫٤٨ جم
|منذ 12 ساعة
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٨٫١٧ جم
|١٨٫٣٩ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٨٫٢٤ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٨٫٢٤ جم
|١٨٫٤٣ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|١٨٫٢٢ جم
|١٨٫٥٥ جم
|منذ 16 ساعة
|بنك عودة
|١٨٫٢٣ جم
|١٨٫٤٢ جم
|منذ 22 ساعة
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