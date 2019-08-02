سعر اليورو اليوم الجمعه 2–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الجمعه 2 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال تغطية يومية مستمرة لمتابعة أسعار اليورو مع تحديث مستمر طبقا لاسعاره فى سوق العملات، وبلغ أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى بـ 18.26 جنيه مصري، اما بنك الاسكندريه قدم أقل سعر لبيع اليورو 18.38 جنيه مصري، ومن المعروف ان اليورو هي عملة دول الاتحاد الأوروبي الموحدة، وتعتبر أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، مع متابعة مستمرة يوميا لاسعار الصرف والعملات الاجنبية والعربية مع تحديث مستمر وفقا لاسعار اسواق الصرافة .

سعر اليورو اليوم