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سعر اليورو اليوم الخميس 8–8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الخميس 8 أغسطس 2019  مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، من خلال متابعة  يومية ومستمرة لأسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة، وسجل فى بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع اليورو 16.61 جنيه مصري، اما  أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 18.5 جنيه مصري، واليورو هو العملة الموحدة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي ، وهى أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الامريكي.

سعر اليورو اليوم

ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى البنك المركزي المصري  سجل 18.44 للشراء مقابل 18.61 للبيع، اما  فى بنك عودة 18.47 للشراء مقابل 18.68 للبيع، البنك العربي الافريقي الدولي 18.48 للشراء مقابل 18.62 للبيع، ونقدم لكم من خلال الجدول التالي  سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث دائم .

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جم
بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٦١ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٨٫٤٦٢٦ جم١٨٫٦١٠٩ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٢ جممنذ 23 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٨٫٥ جم١٨٫٧١ جممنذ يوم
بنك الاسكندرية١٨٫٤٢ جم١٨٫٦١ جممنذ 16 ساعة
بنك مصر١٨٫٤٦ جم١٨٫٦٧ جممنذ 14 ساعة
كريدي أجريكول١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٢ جممنذ 21 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB١٨٫٤٤ جم١٨٫٦٤ جممنذ 15 ساعة
بنك قناة السويس١٨٫٤٧ جم١٨٫٦٥ جممنذ 16 ساعة
المصرف المتحد١٨٫٤٦ جم١٨٫٦١ جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلي المصري١٨٫٤٦ جم١٨٫٦٧ جممنذ 14 ساعة
بنك البركة١٨٫٣٩ جم١٨٫٦٩ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٨٫٥ جم١٨٫٦٥ جممنذ 22 ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٨٫٣٦ جم١٨٫٧١ جممنذ يوم
بنك مصر إيران للتنمية١٨٫٤٢ جم١٨٫٦٤ جممنذ 22 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٨٫٥ جم١٨٫٦٥ جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٢ جممنذ 22 ساعة
البنك المصري الخليجي١٨٫٤٥ جم١٨٫٦٧ جممنذ 15 ساعة
بنك عودة١٨٫٤٧ جم١٨٫٦٨ جممنذ 15 ساعة

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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