سعر اليورو اليوم الخميس 8–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الخميس 8 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، من خلال متابعة يومية ومستمرة لأسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة، وسجل فى بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع اليورو 16.61 جنيه مصري، اما أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 18.5 جنيه مصري، واليورو هو العملة الموحدة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي ، وهى أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الامريكي.
سعر اليورو اليوم
ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى البنك المركزي المصري سجل 18.44 للشراء مقابل 18.61 للبيع، اما فى بنك عودة 18.47 للشراء مقابل 18.68 للبيع، البنك العربي الافريقي الدولي 18.48 للشراء مقابل 18.62 للبيع، ونقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث دائم .
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٨٫٤٦٢٦ جم
|١٨٫٦١٠٩ جم
|منذ 16 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ 23 ساعة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٧١ جم
|منذ يوم
|بنك الاسكندرية
|١٨٫٤٢ جم
|١٨٫٦١ جم
|منذ 16 ساعة
|بنك مصر
|١٨٫٤٦ جم
|١٨٫٦٧ جم
|منذ 14 ساعة
|كريدي أجريكول
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٨٫٤٤ جم
|١٨٫٦٤ جم
|منذ 15 ساعة
|بنك قناة السويس
|١٨٫٤٧ جم
|١٨٫٦٥ جم
|منذ 16 ساعة
|المصرف المتحد
|١٨٫٤٦ جم
|١٨٫٦١ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|١٨٫٤٦ جم
|١٨٫٦٧ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك البركة
|١٨٫٣٩ جم
|١٨٫٦٩ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٦٥ جم
|منذ 22 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|١٨٫٣٦ جم
|١٨٫٧١ جم
|منذ يوم
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٨٫٤٢ جم
|١٨٫٦٤ جم
|منذ 22 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٦٥ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ 22 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|١٨٫٤٥ جم
|١٨٫٦٧ جم
|منذ 15 ساعة
|بنك عودة
|١٨٫٤٧ جم
|١٨٫٦٨ جم
|منذ 15 ساعة
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