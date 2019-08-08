سعر اليورو اليوم الخميس 8–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” الخميس 8 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، من خلال متابعة يومية ومستمرة لأسعار اليورو مع تحديث مستمر وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة، وسجل فى بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع اليورو 16.61 جنيه مصري، اما أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 18.5 جنيه مصري، واليورو هو العملة الموحدة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي ، وهى أهم عملة على مستوي النقد الدولي بعد الدولار الامريكي.

سعر اليورو اليوم

ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل فى البنك المركزي المصري سجل 18.44 للشراء مقابل 18.61 للبيع، اما فى بنك عودة 18.47 للشراء مقابل 18.68 للبيع، البنك العربي الافريقي الدولي 18.48 للشراء مقابل 18.62 للبيع، ونقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مع تحديث دائم .

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جم

بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٦١ جم