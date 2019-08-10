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سعر اليورو اليوم السبت 10–8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر اليورو اليوم السبت 10–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” السبت 10 أغسطس 2019  مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وسجل اليورو اليوم فى مصرف أبو ظبي الاسلامي  أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.5 جنيه مصري، اما فى البنك العربي الافريقي الدولي  أقل سعر لبيع اليورو بقيمة 18.62 جنيه مصري، وم المعروف ان اليورو هو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، وثانى عملة بعد الدولار الامريكي على مستوي النقد الدولي، ونحرص دائما على تقديم متابعة  مستمرة لأسعار اليورو وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة.

سعر اليورو اليوم

سجل فى البنك المركزي المصري  سجل 18.46 للشراء مقابل 18.60 للبيع، وسجل فى بنك عودة 18.47 للشراء مقابل 18.66 للبيع، بينما سجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي 18.5 للشراء مقابل 18.71، بينما سجل فى بنك مصر 18.46 للشراء مقابل 18.65 للبيع، اما فى البنك العربي الافريقي الدولي 18.48 للشراء مقابل 18.62 للبيع، ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه من خلال الجدول التالي.

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٦٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٨٫٤٦٢١ جم١٨٫٦٠٦ جممنذ يوم
البنك العربي الافريقي الدولي١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٢ جممنذ يومين
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٨٫٥ جم١٨٫٧١ جممنذ 4 أيام
بنك الاسكندرية١٨٫٤٢ جم١٨٫٦٣ جممنذ يوم
بنك مصر١٨٫٤٦ جم١٨٫٦٥ جممنذ يوم
كريدي أجريكول١٨٫٤٩ جم١٨٫٦٣ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB١٨٫٤٣ جم١٨٫٦٢ جممنذ يوم
بنك قناة السويس١٨٫٤١ جم١٨٫٦٦ جممنذ يوم
المصرف المتحد١٨٫٤٥ جم١٨٫٦٤ جممنذ يوم
البنك الأهلي المصري١٨٫٤٦ جم١٨٫٦٥ جممنذ يوم
بنك البركة١٨٫٤ جم١٨٫٧ جممنذ يوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٨٫٥ جم١٨٫٦٤ جممنذ يومين
بنك التعمير و الاسكان١٨٫٣١ جم١٨٫٧١ جممنذ يوم
بنك مصر إيران للتنمية١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٧ جممنذ يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٨٫٥ جم١٨٫٦٤ جممنذ يومين
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٨٫٤٨ جم١٨٫٦٢ جممنذ يومين
البنك المصري الخليجي١٨٫٤٧ جم١٨٫٦٦ جممنذ يوم
بنك عودة١٨٫٤٧ جم١٨٫٦٦ جممنذ يوم

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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