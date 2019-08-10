سعر اليورو اليوم السبت 10–8-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج “سعر اليورو اليوم” السبت 10 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وسجل اليورو اليوم فى مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.5 جنيه مصري، اما فى البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع اليورو بقيمة 18.62 جنيه مصري، وم المعروف ان اليورو هو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، وثانى عملة بعد الدولار الامريكي على مستوي النقد الدولي، ونحرص دائما على تقديم متابعة مستمرة لأسعار اليورو وفقا لاسعاره فى سوق العملات والصرافة.
سعر اليورو اليوم
سجل فى البنك المركزي المصري سجل 18.46 للشراء مقابل 18.60 للبيع، وسجل فى بنك عودة 18.47 للشراء مقابل 18.66 للبيع، بينما سجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي 18.5 للشراء مقابل 18.71، بينما سجل فى بنك مصر 18.46 للشراء مقابل 18.65 للبيع، اما فى البنك العربي الافريقي الدولي 18.48 للشراء مقابل 18.62 للبيع، ونقدم لكم أسعار اليورو اليوم فى مختلف البنوك مقابل الجنيه من خلال الجدول التالي.
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٨٫٤٦٢١ جم
|١٨٫٦٠٦ جم
|منذ يوم
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ يومين
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٧١ جم
|منذ 4 أيام
|بنك الاسكندرية
|١٨٫٤٢ جم
|١٨٫٦٣ جم
|منذ يوم
|بنك مصر
|١٨٫٤٦ جم
|١٨٫٦٥ جم
|منذ يوم
|كريدي أجريكول
|١٨٫٤٩ جم
|١٨٫٦٣ جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٨٫٤٣ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ يوم
|بنك قناة السويس
|١٨٫٤١ جم
|١٨٫٦٦ جم
|منذ يوم
|المصرف المتحد
|١٨٫٤٥ جم
|١٨٫٦٤ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلي المصري
|١٨٫٤٦ جم
|١٨٫٦٥ جم
|منذ يوم
|بنك البركة
|١٨٫٤ جم
|١٨٫٧ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٦٤ جم
|منذ يومين
|بنك التعمير و الاسكان
|١٨٫٣١ جم
|١٨٫٧١ جم
|منذ يوم
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٧ جم
|منذ يومين
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٨٫٥ جم
|١٨٫٦٤ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٨٫٤٨ جم
|١٨٫٦٢ جم
|منذ يومين
|البنك المصري الخليجي
|١٨٫٤٧ جم
|١٨٫٦٦ جم
|منذ يوم
|بنك عودة
|١٨٫٤٧ جم
|١٨٫٦٦ جم
|منذ يوم
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