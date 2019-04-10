 التخطي إلى المحتوى

سعر اليورو اليوم في مصر الأربعاء 10 أبريل 2019 أسعار تداولات الدولار وجميع العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية والبنك المركزي

كتب تامر أمين آخر تحديث

سعر اليورو اليوم في مصر والذي يغلب علية التراجع مقابل الجنيه المصري، فأسعار اليورو بالبنوك المصرية لها أثر كبير ليس على رجال الأعمال والمستورين فقط، بل سعر العملة الأوروبية له تأثير مباشر على حياة المواطن المصري، وذلك نظر لحجم التجارة بين مصر ودول منطقة اليورو والتي تمثل السلع المستوردة ومستلزمات إنتاج المصانع المصرية حجم هائل، أما عن تحركات أسعار اليورو عالميا فاصبح يعاني بأسواق العملات الأجنبية العالمية من بوادر ضعف، خاصة مع تراجع كبرى https://www.klma.org/finance/سعر-اليورو-اليوم…أبريل-توقعات-102الاقتصاديات الأوروبية والمشاكل التي تعيشها القارة العجوز، فالتقارير الاقتصادية الخاصة باقتصاد منطقة اليورو تعاني من مؤشرات اقتصادية ضعيفة ومتراجعة.

ونظرا لأهمية سعر اليورو بمصر فقد أعددنا هذا التقرير الذي من خلالة سنشرح معايير تحديد أسعار اليورو بالبنوك المصرية، فسعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري يحددها عامل رئيسي، وهذا العامل يتمثل في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نظر لارتباط الجنيه المصري بالدولار ارتباط وثيق، فكلما تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يتراجع اليورو بالتبعية مقابل الجنيه المصري، وذلك في حال ثبات زوج الدولار يورو عالميا.

أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليورو اليوم بالبنوك المصرية
سعر اليورو اليوم في مصر
البنوك المصريةسعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصريسعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري
البنك المركزي المصري19.365319.4826
البنك الأهلي المصري19.350219.5196
بنك مصر19.362319.5196
بنك الإسكندرية19.3560619.54902
البنك التجاري الدولي19.341619.5265
بنك أبو ظبي الإسلامي19.421919.5490
بنك عودة19.376119.549

أسعار اليورو والدولار وجميع العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم 6 أبريل 2019

العملةشراءبيع
دولار أمريكي​17.274417.3744
يورو​19.454519.5740
جنيه استزليني​22.565622.6893
فرنك سويسري​17.290017.3971
100 ين ياباني​15.509515.6035
ريال سعودي​4.60584.6326
دينار كويتي​56.723157.0721
درهم إماراتي​4.70304.7303
اليوان الصيني​2.57152.5870

أقرأ أيضا وتعرف على:

أما عن أسعار اليورو بشركات الصرافة فهي تماثل سعر اليورو بالبنوك، بل في بعض الأحيان يكون سعر العملة الأوروبية في بعض البنوك أعلى من أسعار اليورو بشركات الصرافة، ويرجع ذلك لانحصار دور السوق الموازية في التعاملات على النقد الأجنبي والعربي بمصر، وكذلك تخوف شركات الصرافة من أي تراجع في سعر اليورو قد يكبد شركات الصرافة خسائر فادحة.

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً


عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.