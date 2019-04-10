سعر اليورو اليوم في مصر الأربعاء 10 أبريل 2019 أسعار تداولات الدولار وجميع العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية والبنك المركزي

سعر اليورو اليوم في مصر والذي يغلب علية التراجع مقابل الجنيه المصري، فأسعار اليورو بالبنوك المصرية لها أثر كبير ليس على رجال الأعمال والمستورين فقط، بل سعر العملة الأوروبية له تأثير مباشر على حياة المواطن المصري، وذلك نظر لحجم التجارة بين مصر ودول منطقة اليورو والتي تمثل السلع المستوردة ومستلزمات إنتاج المصانع المصرية حجم هائل، أما عن تحركات أسعار اليورو عالميا فاصبح يعاني بأسواق العملات الأجنبية العالمية من بوادر ضعف، خاصة مع تراجع كبرى https://www.klma.org/finance/سعر-اليورو-اليوم…أبريل-توقعات-102الاقتصاديات الأوروبية والمشاكل التي تعيشها القارة العجوز، فالتقارير الاقتصادية الخاصة باقتصاد منطقة اليورو تعاني من مؤشرات اقتصادية ضعيفة ومتراجعة.

ونظرا لأهمية سعر اليورو بمصر فقد أعددنا هذا التقرير الذي من خلالة سنشرح معايير تحديد أسعار اليورو بالبنوك المصرية، فسعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري يحددها عامل رئيسي، وهذا العامل يتمثل في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نظر لارتباط الجنيه المصري بالدولار ارتباط وثيق، فكلما تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يتراجع اليورو بالتبعية مقابل الجنيه المصري، وذلك في حال ثبات زوج الدولار يورو عالميا.

أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي والبنوك المصرية

البنوك المصرية سعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصري سعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 19.3653 19.4826 البنك الأهلي المصري 19.3502 19.5196 بنك مصر 19.3623 19.5196 بنك الإسكندرية 19.35606 19.54902 البنك التجاري الدولي 19.3416 19.5265 بنك أبو ظبي الإسلامي 19.4219 19.5490 بنك عودة 19.3761 19.549

أسعار اليورو والدولار وجميع العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم 6 أبريل 2019

العملة شراء بيع دولار أمريكي​ 17.2744 17.3744 يورو​ 19.4545 19.5740 جنيه استزليني​ 22.5656 22.6893 فرنك سويسري​ 17.2900 17.3971 100 ين ياباني​ 15.5095 15.6035 ريال سعودي​ 4.6058 4.6326 دينار كويتي​ 56.7231 57.0721 درهم إماراتي​ 4.7030 4.7303 اليوان الصيني​ 2.5715 2.5870

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أما عن أسعار اليورو بشركات الصرافة فهي تماثل سعر اليورو بالبنوك، بل في بعض الأحيان يكون سعر العملة الأوروبية في بعض البنوك أعلى من أسعار اليورو بشركات الصرافة، ويرجع ذلك لانحصار دور السوق الموازية في التعاملات على النقد الأجنبي والعربي بمصر، وكذلك تخوف شركات الصرافة من أي تراجع في سعر اليورو قد يكبد شركات الصرافة خسائر فادحة.

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