سعر اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 9 أبريل 2019 أسعار تداولات الدولار وجميع العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية والبنك المركزي

سعر اليورو اليوم في مصر والذي يغلب علية التراجع مقابل الجنيه المصري، فأسعار اليورو بالبنوك المصرية لها أثر كبير ليس على رجال الأعمال والمستورين فقط، بل سعر العملة الأوروبية له تأثير مباشر على حياة المواطن المصري، وذلك نظر لحجم التجارة بين مصر ودول منطقة اليورو والتي تمثل السلع المستوردة ومستلزمات إنتاج المصانع المصرية حجم هائل، أما عن تحركات أسعار اليورو عالميا فاصبح يعاني بأسواق العملات الأجنبية العالمية من بوادر ضعف، خاصة مع تراجع كبرى https://www.klma.org/finance/سعر-اليورو-اليوم…أبريل-توقعات-102الاقتصاديات الأوروبية والمشاكل التي تعيشها القارة العجوز، فالتقارير الاقتصادية الخاصة باقتصاد منطقة اليورو تعاني من مؤشرات اقتصادية ضعيفة ومتراجعة.
ونظرا لأهمية سعر اليورو بمصر فقد أعددنا هذا التقرير الذي من خلالة سنشرح معايير تحديد أسعار اليورو بالبنوك المصرية، فسعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري يحددها عامل رئيسي، وهذا العامل يتمثل في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نظر لارتباط الجنيه المصري بالدولار ارتباط وثيق، فكلما تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يتراجع اليورو بالتبعية مقابل الجنيه المصري، وذلك في حال ثبات زوج الدولار يورو عالميا.
أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي والبنوك المصرية
|البنوك المصرية
|سعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري
|البنك المركزي المصري
|19.3653
|19.4826
|البنك الأهلي المصري
|19.3502
|19.5196
|بنك مصر
|19.3623
|19.5196
|بنك الإسكندرية
|19.35606
|19.54902
|البنك التجاري الدولي
|19.3416
|19.5265
|بنك أبو ظبي الإسلامي
|19.4219
|19.5490
|بنك عودة
|19.3761
|19.549
أسعار اليورو والدولار وجميع العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم 6 أبريل 2019
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|17.2744
|17.3744
|يورو
|19.4545
|19.5740
|جنيه استزليني
|22.5656
|22.6893
|فرنك سويسري
|17.2900
|17.3971
|100 ين ياباني
|15.5095
|15.6035
|ريال سعودي
|4.6058
|4.6326
|دينار كويتي
|56.7231
|57.0721
|درهم إماراتي
|4.7030
|4.7303
|اليوان الصيني
|2.5715
|2.5870
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أما عن أسعار اليورو بشركات الصرافة فهي تماثل سعر اليورو بالبنوك، بل في بعض الأحيان يكون سعر العملة الأوروبية في بعض البنوك أعلى من أسعار اليورو بشركات الصرافة، ويرجع ذلك لانحصار دور السوق الموازية في التعاملات على النقد الأجنبي والعربي بمصر، وكذلك تخوف شركات الصرافة من أي تراجع في سعر اليورو قد يكبد شركات الصرافة خسائر فادحة.
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