سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 9 مايو 2019 أسعار تداولات الدولار وجميع العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية والبنك المركزي

سعر اليورو اليوم في مصر والذي يغلب علية التراجع مقابل الجنيه المصري، فأسعار اليورو بالبنوك المصرية لها أثر كبير ليس على رجال الأعمال والمستورين فقط، بل سعر العملة الأوروبية له تأثير مباشر على حياة المواطن المصري، وذلك نظر لحجم التجارة بين مصر ودول منطقة اليورو والتي تمثل السلع المستوردة ومستلزمات إنتاج المصانع المصرية حجم هائل، أما عن تحركات أسعار اليورو عالميا فاصبح يعاني بأسواق العملات الأجنبية العالمية من بوادر ضعف، خاصة مع تراجع كبرى https://www.klma.org/finance/سعر-اليورو-اليوم…أبريل-توقعات-102الاقتصاديات الأوروبية والمشاكل التي تعيشها القارة العجوز، فالتقارير الاقتصادية الخاصة باقتصاد منطقة اليورو تعاني من مؤشرات اقتصادية ضعيفة ومتراجعة.

ونظرا لأهمية سعر اليورو بمصر فقد أعددنا هذا التقرير الذي من خلالة سنشرح معايير تحديد أسعار اليورو بالبنوك المصرية، فسعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري يحددها عامل رئيسي، وهذا العامل يتمثل في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نظر لارتباط الجنيه المصري بالدولار ارتباط وثيق، فكلما تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يتراجع اليورو بالتبعية مقابل الجنيه المصري، وذلك في حال ثبات زوج الدولار يورو عالميا.

سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 9 مايو 2019

أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي والبنوك المصرية

أسعار اليورو والدولار وجميع العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكي​ 17.1075 17.2075 يورو​ 19.1604 19.2810 جنيه استزليني​ 22.2688 22.3921 فرنك سويسري​ 16.8149 16.9149 100 ين ياباني​ 15.5509 15.6460 ريال سعودي​ 4.5615 4.5884 دينار كويتي​ 56.2284 56.5738 درهم اماراتى​ 4.6570 4.6851 اليوان الصيني​ 2.5219 2.5377

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أما عن أسعار اليورو بشركات الصرافة فهي تماثل سعر اليورو بالبنوك، بل في بعض الأحيان يكون سعر العملة الأوروبية في بعض البنوك أعلى من أسعار اليورو بشركات الصرافة، ويرجع ذلك لانحصار دور السوق الموازية في التعاملات على النقد الأجنبي والعربي بمصر، وكذلك تخوف شركات الصرافة من أي تراجع في سعر اليورو قد يكبد شركات الصرافة خسائر فادحة.