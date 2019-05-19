سعر اليورو اليوم في مصر الأحد 19 مايو 2019 أسعار تداولات الدولار وجميع العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية والبنك المركزي

سعر اليورو اليوم في مصر والذي يغلب علية التراجع مقابل الجنيه المصري، فأسعار اليورو بالبنوك المصرية لها أثر كبير ليس على رجال الأعمال والمستورين فقط، بل سعر العملة الأوروبية له تأثير مباشر على حياة المواطن المصري، وذلك نظر لحجم التجارة بين مصر ودول منطقة اليورو والتي تمثل السلع المستوردة ومستلزمات إنتاج المصانع المصرية حجم هائل، أما عن تحركات أسعار اليورو عالميا فاصبح يعاني بأسواق العملات الأجنبية العالمية من بوادر ضعف الاقتصاديات الأوروبية والمشاكل التي تعيشها القارة العجوز، فالتقارير الاقتصادية الخاصة باقتصاد منطقة اليورو تعاني من مؤشرات اقتصادية ضعيفة ومتراجعة.

ونظرا لأهمية سعر اليورو بمصر فقد أعددنا هذا التقرير الذي من خلالة سنشرح معايير تحديد أسعار اليورو بالبنوك المصرية، فسعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري يحددها عامل رئيسي، وهذا العامل يتمثل في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نظر لارتباط الجنيه المصري بالدولار ارتباط وثيق، فكلما تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يتراجع اليورو بالتبعية مقابل الجنيه المصري، وذلك في حال ثبات زوج الدولار يورو عالميا.

سعر الدولار واليورو اليوم في مصر اليوم

أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي والبنوك المصرية

أسعار اليورو والدولار وجميع العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكي​ 16.9983 17.0983 يورو​ 19.0466 19.1655 جنيه استرليني​ 21.7936 21.9303 فرنك سويسري​ 16.8450 16.9492 100 ين ياباني​ 15.5038 15.5964 ريال سعودي​ 4.5324 4.5593 دينار كويتي​ 55.8788 56.2260 درهم اماراتى​ 4.6278 4.6551 اليوان الصيني​ 2.4710 2.4861

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أما عن أسعار اليورو بشركات الصرافة فهي تماثل سعر اليورو بالبنوك، بل في بعض الأحيان يكون سعر العملة الأوروبية في بعض البنوك أعلى من أسعار اليورو بشركات الصرافة، ويرجع ذلك لانحصار دور السوق الموازية في التعاملات على النقد الأجنبي والعربي بمصر، وكذلك تخوف شركات الصرافة من أي تراجع في سعر اليورو قد يكبد شركات الصرافة خسائر فادحة.