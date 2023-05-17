سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 18 مايو 2023 وأسعار الليرة والمخمسة الذهب وأسعار السبائك الإماراتية مقابل الدينار الكويتي، هذا وقد انخفضت أسعار الذهب العالمية منذ أمس، هذا ومع التقارير الأمريكية التي تؤكد استمرار سياسة رفع الفائدة بالولايات المتحدة، سوف تزداد قوة الدولار أمام الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 18 مايو 2023