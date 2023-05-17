سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 18 مايو 2023 وأسعار الليرة والمخمسة الذهب وأسعار السبائك الإماراتية مقابل الدينار الكويتي، هذا وقد انخفضت أسعار الذهب العالمية منذ أمس، هذا ومع التقارير الأمريكية التي تؤكد استمرار سياسة رفع الفائدة بالولايات المتحدة، سوف تزداد قوة الدولار أمام الذهب عالميًا.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 18 مايو 2023
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم الخميس 18 مايو 2023 ما قيمته 17.321 دينار.
- سعر جرام الذهب عيار 24 الشراء 19.797 دينار، البيع 19.601 دينار
- جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر الشراء 18.143 دينار، البيع 17.964 دينار.
- عيار 18 سعر الجرام 14.844 دينار.
- سعر سبيكة الذهب الإماراتي في الكويت اليوم وزن 1 كيلو جرام نقاوة 999.9 مبلغ 19791 دينار.
- سعر الليرة الذهب العثمانية 134.119 دينار.
- سعر مخمسة ذهب 673 دينار.