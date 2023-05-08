سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت الإثنين 8 مايو 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين الثامن من شهر مايو 2023 لجميع العيارات 21 و 24 و 22 و عيار 18، كما نستعرض معكم سعر كيلو الذهب عيار 24 في الكويت اليوم، سواء كيلو الذهب السويسري أو الإماراتي، هذا ويشهد سوق الذهب عالميًا رواجًا كبيرًا، كما يشهد سوق الذهب في الكويت منتجات مميزة وفريدة.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 8 مايو 2023
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم الإثنين 17.612 دينار كويتي وهو ما يعادل 575 دولار أمريكي.
- سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم 20.106 دينار للشراء – 19.861 دينار للبيع.
- سعر الجرام عيار 22 للشراء 18.431 دينار وللبيع 18.209.
- سعر كيلو الذهب السويسري عيار 24 يبلغ 20163 دينار كويتي.
- سعر كيلو الذهب الإماراتي نقاوة 999.9 يبلغ 20107 دينار.