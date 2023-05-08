سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت الإثنين 8 مايو 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين الثامن من شهر مايو 2023 لجميع العيارات 21 و 24 و 22 و عيار 18، كما نستعرض معكم سعر كيلو الذهب عيار 24 في الكويت اليوم، سواء كيلو الذهب السويسري أو الإماراتي، هذا ويشهد سوق الذهب عالميًا رواجًا كبيرًا، كما يشهد سوق الذهب في الكويت منتجات مميزة وفريدة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 8 مايو 2023