نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 13 مايو 2023، حيث تشهد أسواق الذهب في سلطنة عمان وكل الخليج العربي رواجًا كبيرًا، حيث يعتبر الذهب “زينة وخزينة”، أسواق الذهب في مسقط وصلالة وباقي مدن السلطنة تضم مجموعة من أبرز واكبر محال الذهب والتي تُقدم معروضات مميزة.
سعر جرام الذهب عيار 21 في سلطنة عمان اليوم
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في سلطنة عمان اليوم السبت 13 مايو 2023 مبلغ 21.82 ريال عماني.
- سعر عيار 24 هو 24.94 ريال للجرام الواحد.
- سعر عيار 22 هو 22.9 ريال عماني للجرام الواحد.
- سعر عيار 18 هو 18.71 ريال عماني للجرام.
- أسعار مليبار جولد عمان اليوم السبت عيار 24 هو 25.8 ريال للجرام، عيار 22 سعر الجرام 24.65 للجرام.