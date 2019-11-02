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أخبار إقتصادية

سعر صرف الدولار اليوم السبت 2-11-2019 مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي والسوق السوداء

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الجنيه السوداني اليوم

مازلنا نواجهه استقرار سعر صرف الجنيه السوداني اليوم السبت 2-11-2019 في البنك المركزي والسوق السوداء عند سعر  76.7 جنيه، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً شديداً في الدولة الأٍبوع الماضي، وأشار المحللون الإقتصاديون إلى أن السبب في  انخفاض سعر الجنيه السوداني والعملات داخل دولة السودان هو ضعف الإحتياط النقدي الأجنبي.



نتابع معكم تقرير جديد ومفصل عن أسعار الجنيه السوداني مقابل الدوللار الأمريكي وباقي العملات، وذلك بعد استمراره على الحفاظ على سعره منذ فترة، وذلك بعد الإستقرار التام في دولة السودان، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الجنيه السوداني اليوم السبت



العملة الأجنبيةالسعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء
سعر الدولار الأمريكي76.7 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي20.50 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي85 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي21جنيه سوداني
سعر الريال القطري20.98 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني98 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري5 جنيه سوداني
سعر الدينار الكويتي244.32 جنيه سوداني
سعر الريال العماني170.54 جنيه سوداني
سعر الدينار البحريني159.96 جنيه سوداني
سعر الدينار الليبي38.53 جنيه سوداني
سعر الدولار الأسترالي38.75 جنيه سوداني

سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبيه اليوم في البنك المركزي

العملةشراءبيع
الدولار
الأمريكي		45.000045.2250
الين
الياباني		0.42470.4270
الجنيه
الاسترليني		54.918354.1927
الدولار
الكندي		33.897434.9618
الفرنك
السويسري		45.934246.1639
الكرونة
السويدية		4.65454.6778
الكرونة
النرويجية		4.99985.0249
الكرون
الدنماركي		6.69116.7246
الدينار
الكويتي		146.9625147.6975
الريال
السعودي		12.000212.0603
الدرهم
الاماراتي		12.252412.3138
الريال
القطري		12.349812.4216
الريال
العماني		116.8427117.4370
الدينار
البحريني		119.3318119.9283
الوحدة النقدية
لدول الكوميسا		61.181761.5059
الدولار الحسابي
{مصر}		3.25003.2897
اليورو
الاوربي		49.913650.1630

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري