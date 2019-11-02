سعر صرف الدولار اليوم السبت 2-11-2019 مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي والسوق السوداء

مازلنا نواجهه استقرار سعر صرف الجنيه السوداني اليوم السبت 2-11-2019 في البنك المركزي والسوق السوداء عند سعر 76.7 جنيه، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً شديداً في الدولة الأٍبوع الماضي، وأشار المحللون الإقتصاديون إلى أن السبب في انخفاض سعر الجنيه السوداني والعملات داخل دولة السودان هو ضعف الإحتياط النقدي الأجنبي.







نتابع معكم تقرير جديد ومفصل عن أسعار الجنيه السوداني مقابل الدوللار الأمريكي وباقي العملات، وذلك بعد استمراره على الحفاظ على سعره منذ فترة، وذلك بعد الإستقرار التام في دولة السودان، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الجنيه السوداني اليوم السبت







العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء سعر الدولار الأمريكي 76.7 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 20.50 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 85 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 21جنيه سوداني سعر الريال القطري 20.98 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 98 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 5 جنيه سوداني سعر الدينار الكويتي 244.32 جنيه سوداني سعر الريال العماني 170.54 جنيه سوداني سعر الدينار البحريني 159.96 جنيه سوداني سعر الدينار الليبي 38.53 جنيه سوداني سعر الدولار الأسترالي 38.75 جنيه سوداني

سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبيه اليوم في البنك المركزي

العملة شراء بيع الدولار

الأمريكي 45.0000 45.2250 الين

الياباني 0.4247 0.4270 الجنيه

الاسترليني 54.9183 54.1927 الدولار

الكندي 33.8974 34.9618 الفرنك

السويسري 45.9342 46.1639 الكرونة

السويدية 4.6545 4.6778 الكرونة

النرويجية 4.9998 5.0249 الكرون

الدنماركي 6.6911 6.7246 الدينار

الكويتي 146.9625 147.6975 الريال

السعودي 12.0002 12.0603 الدرهم

الاماراتي 12.2524 12.3138 الريال

القطري 12.3498 12.4216 الريال

العماني 116.8427 117.4370 الدينار

البحريني 119.3318 119.9283 الوحدة النقدية

لدول الكوميسا 61.1817 61.5059 الدولار الحسابي

{مصر} 3.2500 3.2897 اليورو

الاوربي 49.9136 50.1630