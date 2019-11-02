سعر صرف الدولار اليوم السبت 2-11-2019 مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي والسوق السوداء
مازلنا نواجهه استقرار سعر صرف الجنيه السوداني اليوم السبت 2-11-2019 في البنك المركزي والسوق السوداء عند سعر 76.7 جنيه، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً شديداً في الدولة الأٍبوع الماضي، وأشار المحللون الإقتصاديون إلى أن السبب في انخفاض سعر الجنيه السوداني والعملات داخل دولة السودان هو ضعف الإحتياط النقدي الأجنبي.
نتابع معكم تقرير جديد ومفصل عن أسعار الجنيه السوداني مقابل الدوللار الأمريكي وباقي العملات، وذلك بعد استمراره على الحفاظ على سعره منذ فترة، وذلك بعد الإستقرار التام في دولة السودان، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الجنيه السوداني اليوم السبت
|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء
|سعر الدولار الأمريكي
|76.7 جنيه سوداني
|سعر الريال السعودي
|20.50 جنيه سوداني
|سعر اليورو الأوروبي
|85 جنيه سوداني
|سعر الدرهم الإماراتي
|21جنيه سوداني
|سعر الريال القطري
|20.98 جنيه سوداني
|سعر الجنيه الاسترليني
|98 جنيه سوداني
|سعر الجنيه المصري
|5 جنيه سوداني
|سعر الدينار الكويتي
|244.32 جنيه سوداني
|سعر الريال العماني
|170.54 جنيه سوداني
|سعر الدينار البحريني
|159.96 جنيه سوداني
|سعر الدينار الليبي
|38.53 جنيه سوداني
|سعر الدولار الأسترالي
|38.75 جنيه سوداني
سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبيه اليوم في البنك المركزي
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار
الأمريكي
|45.0000
|45.2250
|الين
الياباني
|0.4247
|0.4270
|الجنيه
الاسترليني
|54.9183
|54.1927
|الدولار
الكندي
|33.8974
|34.9618
|الفرنك
السويسري
|45.9342
|46.1639
|الكرونة
السويدية
|4.6545
|4.6778
|الكرونة
النرويجية
|4.9998
|5.0249
|الكرون
الدنماركي
|6.6911
|6.7246
|الدينار
الكويتي
|146.9625
|147.6975
|الريال
السعودي
|12.0002
|12.0603
|الدرهم
الاماراتي
|12.2524
|12.3138
|الريال
القطري
|12.3498
|12.4216
|الريال
العماني
|116.8427
|117.4370
|الدينار
البحريني
|119.3318
|119.9283
|الوحدة النقدية
لدول الكوميسا
|61.1817
|61.5059
|الدولار الحسابي
{مصر}
|3.2500
|3.2897
|اليورو
الاوربي
|49.9136
|50.1630