سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 13-9-2019 الأمريكي يتراجع 8 قروش ويسجل أعلى معدل انخفاض أسبوعي في شهر

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل بهذا الانخفاض إلى أعلى معدل انخفاض أسبوعي خلال الثلاثون يوماً الماضية، وبحسب البيانات المعلنة من قبل البنك الأهلي المصري أفادت بأن سعر الورقة الخضراء تراجع بقيمة ثمانية قروش في تعاملات البنوك أمس الخميس مقارنة مع أسعار صرف العملة الأمريكية يوم الخميس الماضي .







مؤشرات سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة







تشير البيانات المعلنة من قبل البنك الأهلي المصري إلى أن العملة الأمريكية تواجه تراجعاً وانخفاضاً في سعرها أمام الجنيه المصري، وهو ما توضحه أسعار التداول التي تمت عليه خلال الأيام لماضية ليتراجع سعر الصرف بقيمة ثمانية قروش دفعة واحدة وهو أكبر معدل انخفاض أسبوعي تسجله الورقة الخضراء.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 16.37 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 16.47 جنيه، في مقابل 16.47 جنيه وهي قيمة الشراء و16.55 جنيه هي قيمة البيع خلال التعاملات التي تمت عليه يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 13/9/2019

واليوم الجمعة الموافق 13 من سبتمبر 2019 سجل سعر الشراء بقيمة 16.37 جنيه، و16.47 جنيه للبيع بعض البنوك ومنها البنك الأهلي المصري، والقاهرة ومصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي ويعد السر ثابتاً حتى هذه اللحظة خلال التعاملات التي تمت عليه، وفيما يلي جدول تفصيلي عن الأسعار في كافة البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم

المصرف المتحد يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,44 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,3545 جم 16,4819 جم منذ يوم البنك العربي الافريقي الدولي 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,42 جم 16,52 جم منذ يومين بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ إسبوعين بنك مصر 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم كريدي أجريكول 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم البنك التجارى الدولي CIB 16,35 جم 16,45 جم منذ يوم بنك قناة السويس 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم المصرف المتحد 16,34 جم 16,44 جم منذ يوم البنك الأهلي المصري 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم بنك البركة 16,37 جم 16,47 جم منذ 18 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ إسبوع بنك مصر إيران للتنمية 16,38 جم 16,48 جم منذ يوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,39 جم 16,49 جم منذ يوم البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم البنك المصري الخليجي 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم بنك عودة 16,37 جم 16,47 جم منذ يوم