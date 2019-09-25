سعر صرف الدولار الأمريكي والدينار الكويتي وغيرها من العملات اليوم الأربعاء 25/9/2019 في مصر مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 25-9-2019، حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك المصرية، وتتغير من بنك لآخر ، حيث سجلت الورقة الخضراء اليوم في بنك المشرق قيمة 16.26 للشراء وسجل سعر البيع 16.36، وسجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.25 للشراء و16.35 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.25 جنيه، وللبيع 16.35 جنيه.







سعر الدولار اليوم الأربعاء







بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,34 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,2451 جم 16,371 جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 16,24 جم 16,34 جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,27 جم 16,37 جم منذ 15 دقيقة بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ 4 أسابيع بنك مصر 16,24 جم 16,34 جم منذ يومين كريدي أجريكول 16,26 جم 16,36 جم منذ 22 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 16,24 جم 16,34 جم منذ يوم بنك قناة السويس 16,26 جم 16,36 جم منذ 45 دقيقة المصرف المتحد 16,25 جم 16,35 جم منذ 23 ساعة البنك الأهلي المصري 16,24 جم 16,34 جم منذ يومين بنك البركة 16,26 جم 16,36 جم منذ يوم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,26 جم 16,36 جم منذ يوم بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 16,25 جم 16,35 جم منذ 21 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,26 جم 16,36 جم منذ 23 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,39 جم 16,49 جم منذ 3 ساعات البنك المصري الخليجي 16,26 جم 16,36 جم منذ يوم بنك عودة 16,26 جم 16,36 جم منذ يوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء







بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,37 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,36 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 4,3308 جم 4,3648 جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 4,3 جم 4,36 جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي - 4,32 جم 4,36 جم منذ 13 دقيقة بنك الاسكندرية 4,37 جم 4,43 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر 4,32 جم 4,36 جم منذ 43 دقيقة كريدي أجريكول 4,31 جم 4,36 جم منذ 22 ساعة البنك التجارى الدولي CIB - 4,31 جم 4,36 جم منذ 43 دقيقة بنك قناة السويس - 4,32 جم 4,36 جم منذ 43 دقيقة المصرف المتحد 4,3 جم 4,36 جم منذ 23 ساعة البنك الأهلي المصري 4,32 جم 4,36 جم منذ ساعة بنك البركة 4,27 جم 4,4 جم منذ يوم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) - 4,31 جم 4,36 جم منذ 43 دقيقة بنك التعمير و الاسكان 4,32 جم 4,48 جم منذ 4 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 4,31 جم 4,37 جم منذ 13 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 4,31 جم 4,36 جم منذ يومين البنك الأهلى اليونانى بمصر 4,34 جم 4,41 جم منذ 3 ساعات البنك المصري الخليجي - 4,33 جم 4,36 جم منذ ساعة بنك عودة - 4,33 جم 4,36 جم منذ ساعة

سعر اليورو اليوم الأربعاء

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18,06 جم

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17,99 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 17,868 جم 18,0114 جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 17,86 جم 18,01 جم منذ ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 17,89 جم 18,04 جم منذ 17 دقيقة بنك الاسكندرية 18,06 جم 18,26 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر 17,86 جم 18,01 جم منذ 47 دقيقة كريدي أجريكول 17,86 جم 18 جم منذ 17 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 17,86 جم 18,01 جم منذ 47 دقيقة بنك قناة السويس 17,88 جم 18,03 جم منذ 47 دقيقة المصرف المتحد 17,87 جم 18,02 جم منذ 47 دقيقة البنك الأهلي المصري 17,86 جم 18,01 جم منذ ساعة بنك البركة 17,77 جم 18,06 جم منذ 23 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 17,88 جم 18,03 جم منذ 47 دقيقة بنك التعمير و الاسكان 18,03 جم 18,39 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 17,84 جم 18,03 جم منذ 17 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17,86 جم 17,99 جم منذ 23 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر 18,04 جم 18,17 جم منذ 3 ساعات البنك المصري الخليجي 17,87 جم 18,04 جم منذ ساعة بنك عودة 17,88 جم 18,03 جم منذ ساعة

سعر الدرهم الإماراتي

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٤٧ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٤٥ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٤٢٢٧ جم ٤٫٤٥٧٢ جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٤ جم ٤٫٤٥ جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي - ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٦ جم منذ 15 دقيقة بنك الاسكندرية ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٢ جم منذ 4 أسابيع بنك مصر ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ يوم كريدي أجريكول ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٦ جم منذ 22 ساعة بنك قناة السويس ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ 45 دقيقة المصرف المتحد ٤٫٤١ جم ٤٫٤٥ جم منذ 23 ساعة البنك الأهلي المصري ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ يوم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٥ جم منذ يوم بنك التعمير و الاسكان ٤٫٤١ جم ٤٫٥٥ جم منذ 4 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٤ جم ٤٫٤٦ جم منذ 15 دقيقة البنك المصري الخليجي - ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٥ جم منذ ساعة بنك عودة ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٥ جم منذ يوم

متوسط أسعار العملات