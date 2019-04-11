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أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

كتب محمد أبو زيد آخر تحديث

أسعار صرف العملات اليوم فى البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري الخميس 11-04-2019، خاصة سعر صرف الدولار والريال السعودي واليورو والجنيه الإسترليني، ويعتبر البنك الأهلي أقدم بنك في تاريخ مصر حيث أنشئ في عام 1898م، ويتميز البنك الأهلي المصرى بإنتشار فروعه في جميع محافظات مصر، حيث تعمل على خدمة عملائها، كما يوجد للبنك الأهلي فروع في خارج مصر في عدة دول، والأن نستعرض لكم سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري

نعرض لكم جدول يحتوى على معظم أسعار صرف العملات الأجنبية مثل الدولار والريال واليورو وغيرها، وفق آخر تحديث أسعار العملات اليوم من البنك الأهلي المصري

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD17.2617.3617.2617.36
يوروEUR19.457219.599419.457219.5994
إسترلينيGBP22.581322.755522.581322.7555
دولار كنديCAD12.930813.039912.930813.0399
كرونا دنماركيDKK2.60612.62372.60612.6237
كرونا نرويجيNOK2.03092.04542.03092.0454
كرونا سويدىSEK1.86291.87591.86291.8759
فرنك سويسرىCHF17.210117.327117.210117.3271
ين 100JPY15.532815.652315.532815.6523
دولار إستراليAUD12.346112.448912.346112.4489
دينار كويتيKWD56.683157.114756.683157.1147
ريال سعوديSAR4.59954.62884.59954.6288
درهم إماراتيAED4.70344.73064.70344.7306
دينار بحرينيBAD45.780146.047700
ريال عمانيOMR44.828845.090900
ريال قطريQTR4.48314.767300
دينار إردنيJOD24.378524.526700
اليوان الصينيCNY002.572.5866

نبذة عن البنك الأهلي المصري

يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك الأهلي القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

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عن الكاتب

محمد أبو زيد

كاتب في موقع كلمة .. هواياتي القراءة والشطرنج.. أهتم بكل ما هو جديد في عالم التقنية

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