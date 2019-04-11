أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

أسعار صرف العملات اليوم فى البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري الخميس 11-04-2019، خاصة سعر صرف الدولار والريال السعودي واليورو والجنيه الإسترليني، ويعتبر البنك الأهلي أقدم بنك في تاريخ مصر حيث أنشئ في عام 1898م، ويتميز البنك الأهلي المصرى بإنتشار فروعه في جميع محافظات مصر، حيث تعمل على خدمة عملائها، كما يوجد للبنك الأهلي فروع في خارج مصر في عدة دول، والأن نستعرض لكم سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري

نعرض لكم جدول يحتوى على معظم أسعار صرف العملات الأجنبية مثل الدولار والريال واليورو وغيرها، وفق آخر تحديث أسعار العملات اليوم من البنك الأهلي المصري

العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع دولار امريكى USD 17.26 17.36 17.26 17.36 يورو EUR 19.4572 19.5994 19.4572 19.5994 إسترليني GBP 22.5813 22.7555 22.5813 22.7555 دولار كندي CAD 12.9308 13.0399 12.9308 13.0399 كرونا دنماركي DKK 2.6061 2.6237 2.6061 2.6237 كرونا نرويجي NOK 2.0309 2.0454 2.0309 2.0454 كرونا سويدى SEK 1.8629 1.8759 1.8629 1.8759 فرنك سويسرى CHF 17.2101 17.3271 17.2101 17.3271 ين 100 JPY 15.5328 15.6523 15.5328 15.6523 دولار إسترالي AUD 12.3461 12.4489 12.3461 12.4489 دينار كويتي KWD 56.6831 57.1147 56.6831 57.1147 ريال سعودي SAR 4.5995 4.6288 4.5995 4.6288 درهم إماراتي AED 4.7034 4.7306 4.7034 4.7306 دينار بحريني BAD 45.7801 46.0477 0 0 ريال عماني OMR 44.8288 45.0909 0 0 ريال قطري QTR 4.4831 4.7673 0 0 دينار إردني JOD 24.3785 24.5267 0 0 اليوان الصيني CNY 0 0 2.57 2.5866

نبذة عن البنك الأهلي المصري

يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك الأهلي القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

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