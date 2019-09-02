سعر صرف الدولار اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في مصر







شهد سعر صرف الدولار اليوم الأثنين 02-9-2019 حالة من الاستقرار ، وذلك في كافة البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.51 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.61 جنيه، أما سجل سعر صرف البنك الأهلي اليوناني فقد سجل سعر الشراء 16.50 بينما سجل سعر البيع بقيمة 16.60 جنيه، بينما في بنك مصر فقد سجل سعر الشراء 16.50 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.60 جنيه مصري .

سعر صرف الدولار اليوم







أعلى سعر للشراء: 16.51 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 16.60 المصرف العربى الدولى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 16.51 16.61 4 أيام بنك البركة 16.51 16.61 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.51 16.61 5 أيام البنك المصرى الخليجى 16.51 16.61 6 أيام بنك التعمير والإسكان 16.51 16.61 19 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.51 16.61 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.51 16.61 5 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.51 16.61 4 أيام البنك العقاري المصري العربي 16.51 16.61 16 ساعة بنك قناة السويس 16.51 16.61 5 أيام بنك المشرق 16.51 16.61 6 أيام بنك عودة 16.51 16.61 6 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.51 16.61 17 ساعة اتش اس بى سى HSBC 16.51 16.61 6 أيام بنك مصر 16.50 16.60 7 أيام البنك الأهلي المصري 16.50 16.60 7 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.50 16.60 6 أيام كريدى أجريكول 16.50 16.60 7 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 16.50 16.60 7 أيام البنك المركزى المصرى 16.50 16.62 17 ساعة بنك الإسكندرية 16.50 16.60 6 أيام المصرف المتحد 16.50 16.60 21 ساعة بنك بلوم 16.50 16.60 7 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.50 16.60 7 أيام المصرف العربى الدولى 16.50 16.60 7 أيام







أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

العملة أعلى سعر شراء أقل سعر بيع الدولار 16.51 بنك التنمية الصناعية 16.60 المصرف العربى الدولى اليورو 18.22 اتش اس بى سى HSBC 18.25 المصرف العربى الدولى الجنيه الاسترليني 20.11 البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.20 البنك العقاري المصري العربي الريال السعودي 4.41 البنك المصرى الخليجى 4.43 البنك العربي الأفريقي الدولى الدرهم الإماراتي 18.34 بنك البركة 4.52 بنك الإسكندرية الدينار الأردني 23.32 بنك عودة 23.38 بنك الإسكندرية الدينار الكويتي 54.35 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 54.64 المصرف العربى الدولى الريال العماني 42.86 البنك المركزى المصرى 43.12 كريدى أجريكول الدينار البحريني 43.77 بنك بلوم 44.03 بنك الإسكندرية نرحب بتعلقاتكم وتوقعاتكم بالأسعار الفترة القادمة