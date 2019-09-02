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سعر صرف الدولار اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في مصر

سعر صرف الدولار اليوم في مصر

أخبار إقتصادية
بواسطة حنان الزهيري
سعر الدولار اليوم
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شهد سعر صرف الدولار اليوم الأثنين 02-9-2019 حالة من الاستقرار ، وذلك  في كافة  البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.51 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.61 جنيه، أما سجل سعر صرف البنك الأهلي اليوناني فقد سجل سعر الشراء 16.50 بينما سجل سعر البيع بقيمة 16.60 جنيه، بينما في بنك مصر فقد سجل سعر الشراء 16.50 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.60 جنيه مصري .

سعر صرف الدولار اليوم

 



أعلى سعر للشراء: 16.51
بنك التنمية الصناعية
أقل سعر للبيع: 16.60
المصرف العربى الدولى
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أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2…

البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك التنمية الصناعية16.5116.614 أيام
بنك البركة16.5116.615 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.5116.615 أيام
البنك المصرى الخليجى16.5116.616 أيام
بنك التعمير والإسكان16.5116.6119 ساعة
بنك مصر إيران التنمية16.5116.614 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.5116.615 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.5116.614 أيام
البنك العقاري المصري العربي16.5116.6116 ساعة
بنك قناة السويس16.5116.615 أيام
بنك المشرق16.5116.616 أيام
بنك عودة16.5116.616 أيام
بنك الكويت الوطني NBK16.5116.6117 ساعة
اتش اس بى سى HSBC16.5116.616 أيام
بنك مصر16.5016.607 أيام
البنك الأهلي المصري16.5016.607 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)16.5016.606 أيام
كريدى أجريكول16.5016.607 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى16.5016.607 أيام
البنك المركزى المصرى16.5016.6217 ساعة
بنك الإسكندرية16.5016.606 أيام
المصرف المتحد16.5016.6021 ساعة
بنك بلوم16.5016.607 أيام
البنك الأهلى اليونانى16.5016.607 أيام
المصرف العربى الدولى16.5016.607 أيام


أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

 

العملةأعلى سعر شراءأقل سعر بيع
الدولار
16.51

بنك التنمية الصناعية

16.60

المصرف العربى الدولى

اليورو
18.22

اتش اس بى سى HSBC

18.25

المصرف العربى الدولى

الجنيه الاسترليني
20.11

البنك المصرى لتنمية الصادرات

20.20

البنك العقاري المصري العربي

الريال السعودي
4.41

البنك المصرى الخليجى

4.43

البنك العربي الأفريقي الدولى

الدرهم الإماراتي
18.34

بنك البركة

4.52

بنك الإسكندرية

الدينار الأردني
23.32

بنك عودة

23.38

بنك الإسكندرية

الدينار الكويتي
54.35

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

54.64

المصرف العربى الدولى

الريال العماني
42.86

البنك المركزى المصرى

43.12

كريدى أجريكول

الدينار البحريني
43.77

بنك بلوم

44.03

بنك الإسكندرية

نرحب بتعلقاتكم وتوقعاتكم بالأسعار الفترة القادمة

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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