تعرف الاَن على سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 04-06-2019 في البنوك تحديث يومي

نقدم لكل متابعينا تقرير مفصل عن سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 04-06-2019 في البنوك تحديث يومي، كما سنقدم في هذا التقرير أخبار عن كل ما يخص الدولار الأمريكي من صعود وهبوط، بالإضافة لمتوسط سعر الدولار كل يوم في البنوك المصرية والسوق السوداء مع التحديث الفوري واللحظي للأسعار فور تغيرها خاصة مع اقتراب موسم رمضان والأعيار وتهافت التجار على الاستيراد لسد احتياجات السوق المصري، وكذلك كيفية اعتماد المستثمرون في جميع أنحاء العالم علي الأصول المالية المعتمدة علي الدولار الأمريكي في كافة التعاملات.

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 04-06-2019

إذا نظرنا إلى سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية فسنجد أن العملة الخضراء شهدت حالة من التراجع الملحوظ بداية من أول شهر مارس الماضي، ثم استقرت العملة خلال هذا الأسبوع ليبلغ متوسط سعر الشراء في معظم البنوك من 17.11 إلى 17.15 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيع من 17.21 إلى 17.24 جنيه، ونرصد لكم من خلال هذا الجدول سعر الدولار اليوم في أكثر من 25 بنك محدث بشكل دوري.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبي الإسلامي 16.74 16.84 4 أيام اتش أس بي سي HSBC 16.72 16.82 12 ساعة بنك المشرق 16.74 16.84 4 أيام بنك عودة 16.70 16.80 14 ساعة البنك العقاري المصري العربي 16.79 16.89 7 أيام البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.72 16.82 12 ساعة كريدي أجريكول 16.70 16.80 يومين بنك البركة 16.74 16.84 يوم واحد المصرف المتحد 16.70 16.80 12 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.75 18.82 يومين بنك التعمير والإسكان 16.70 16.80 11 ساعة بنك بلوم 16.74 16.84 4 أيام البنك المصري الخليجي 16.70 16.80 9 ساعات بنك الإسكندرية 16.70 16.80 12 ساعة المصرف العربي الدولي 16.70 16.80 يومين بنك التنمية الصناعية 16.70 16.80 13 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.71 16.81 9 ساعات بنك الاستثمار العربي AIB 16.71 16.81 11 ساعة البنك المصري لتنمية الصادرات 16.70 16.80 9 ساعات البنك الزراعي المصري 16.72 16.82 يوم واحد البنك الأهلي اليوناني 16.71 16.81 يوم واحد بنك مصر 16.73 16.83 12 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولي 16.73 16.83 4 أيام البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 13 ساعة بنك قناة السويس 16.70 16.80 12 ساعة البنك المركزي المصري 16.70 16.82 11 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.69 16.79 9 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 16.71 16.81 8 ساعات

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجلت العملة الخضراء خلال الفترة الماضية انخفاضاً تدريجياً، فقد سجلت العملة الخضراء اليوم داخل السوق السوداء قيمة 17.17 للشراء، وقيمة 17.27 عند البيع، وقد تراجع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة بعد العديد من القرارات الحكومية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي لتغطية حاجة السوق المصري.

اعتماد المستثمرون الأجانب على الأصول المالية المعتمدة علي الدولار الأمريكي

وفيما يخص اقتصاد الدول المتقدمة الكبري نجد أن بعض العملات ومنها اليوان الصيني، والذي يعتبر أحد المنافسين الرئيسيين للدولار الأمريكي، كان مصدر اهتمام كبير لدي الصينيين، فالآن نجد أن المنافس الرئيسي للدولار الأمريكي هو اليوان الصيني، فالاقتصاد الصيني الآن هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما يتوقع الخبراء الاقتصاديون صعود اليوان الصيني خلال العقود القادمة ليصبح في المرتبة الأولي، حيث تقوم الحكومة الصينية حالياً باتخاذ كافة الخطوات وتنفيذ المشاريع الضخمة، وكذلك احتلال العالم من خلال منتجاتها، كما تقوم الحكومة الصينية في الفترة الحالية باستخدام اليوان الصيني في كافة المعاملات سواء كانت التجارية المحلية أو الدولية.

تحديث: اَخر أسعار الدولار اليوم في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 04-06-2019 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار، حيث استقرت الأسعار في بعض البنوك المصرية، بينما انخفض السعر في باقي البنوك، وقد سجل السعر في البنك الزراعي المصري مبلغ 16.72 للشراء بينما سجل سعر البيع 16.82 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) فقد سجل سعر الشراء 16.72 جنيه بينما سجل سعر البيع 16.82 جنيه، أما البنك العربي الأفريقي الدولي فقد استقر سعر الشراء فيه عند 16.73 وسعر البيع عند 16.83 جنيه مصري.

برجاء ترك تعليق بتوقعاتكم لسعر الدولار خلال الأيام القادمة.