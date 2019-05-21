سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

سجل الورقة الأمريكىة اليوم الثلاثاء 21-5-2019، انخفاضاً جديداً مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية، حيث واصل حالة التراجع التى شهدتها العملة الأمريكية منذ عدة أسابيع، والذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريبا على مدار الأسبوع.

حيث انخفض الدولار وسجل 16.97 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك،وطبقاً لأخر تعاملات البنوك جاء متوسط سعر الدولار فى تعاملات اليوم كالتالى:

أسعار الدولار اليوم