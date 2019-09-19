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أخبار إقتصادية

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2109 أمام الجنيه المصري || سعر الريال السعودي والجنيه الاسترليني وباقي العملات في البنوك المصرية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الريال السعودي اليوم سعر الدولار اليوم

تواصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 19-9-2019 تراجعه في البنوك، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 16.30 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.40 جنيه، وسجل  في بنك اتش أس بي سي HSBC فقد سجل سعر الشراء 16.29 بينما استقر سعر البيع بقيمة 16.39 جنيه، بينما في بنك كريدي أجريكول مصر فقد سجل سعر الشراء 16.29 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.39 جنيه مصري.



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سعر الدولار اليوم



أعلى سعر للشراء: 16.30
البنك الأهلي المصري
أقل سعر للبيع: 16.36
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
البنك الأهلي المصري16.3016.40يومين
بنك مصر16.3016.40يومين
بنك البركة16.3016.40يوم واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.3016.40يوم واحد
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.3016.40ساعتين
اتش اس بى سى HSBC16.2916.39يوم واحد
بنك مصر إيران التنمية16.2916.39يوم واحد
بنك المشرق16.2916.3917 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.2916.39يومين
البنك المصرى الخليجى16.2916.39يومين
البنك الأهلى اليونانى16.2916.3921 ساعة
بنك التعمير والإسكان16.2916.39يومين
بنك بلوم16.2916.3923 ساعة
كريدى أجريكول16.2916.39يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى16.2816.3821 ساعة
البنك العقاري المصري العربي16.2816.3819 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK16.2816.3823 ساعة
بنك عودة16.2816.3814 دقيقة
المصرف المتحد16.2716.3733 دقيقة
بنك التنمية الصناعية16.2716.37يوم واحد
المصرف العربى الدولى16.2716.3721 ساعة
بنك الإسكندرية16.2716.3721 ساعة
البنك المركزى المصرى16.2616.3919 ساعة
بنك قناة السويس16.2616.36ساعة واحدة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.2616.3621 ساعة

 

سعر الريال السعودي

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سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.34 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 20.31 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 19.31 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.96 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، بينما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.91 جنيه للشراء و18.07 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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