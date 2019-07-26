الورقة الخضراء بكام.. اعرف سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 27-7-2019 في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم استقراره أمام الجنيه المصري، ودائماً ما تشهد تعاملات السبت اسقراراً نسبياً في تعاملاتها، خاصة وأنه يكون بعد العطلة الأسبوعية في البنوك، وكانت أسعار الدولار يوم أمس الجمعة قد شهدت أستقراراً في معظم البنوك والمصارف المصرية، بشكل عام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تراجع منذ بداية العام الحالي، حيث يعتبر أعلى سعر سجله الدولار كان 17.91 تحديداً في يوم 13 يناير الماضي، أي منذ حوالي سبع أشهر كاملة لم يتجاوز خلالها سعر صرف الدولار حاجز 17.50 جنيهاً، وفقد الدولار نحو 5.6% من قيمته خلال الأشهر الماضية.

توقعات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

وخلال شهر يوليو الحالي انخفضت أسعار الدولار تحت حاجز 16.71 جنيه مصري وهو الأدنى منذ مارس 2017 الماضي، ويرجح الخبراء أن السر وراء انخفاض سعر الدولار هو قانون العرض والطلب، حيث أن الدولار توفر وبالتالي انخفض وتراجع سعره أمام الجنيه المصري، وبهذا يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قد ضرب بكل التوقعات عرض الحائط، حيث أن أغلب تكهنات كبار أهل الخبرة، كانت تشير بأن الورقة الخضراء سوف تتجاوز حاجز الـ 18 جنيهاً خلال شهر يونيو الماضي.

سعر الدولار اليوم 27-7-2019

وسط حالة من الاستقرار سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية سعر، 16.53 جنيه للشراء، و 16.63 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل الأخضر سعر، 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي المصري سعر، 16.52 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع، وإليك باقي أسعار الدولار اليوم في البنوك عبر الجدول التالي:

البنك سعر شراء الدولار بالجنيه المصري سعر بيع الدولار بالجنيه المصري البنك المركزي المصري 16.52 16.65 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.67 كريدي أجريكول 16.55 16.65 بنك البركة 16.57 16.67 بنك عودة 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.54 16.64 المصرف المتحد 16.54 16.64 بنك مصر 16.54 16.64 بنك الإسكندرية 16.53 16.63

ووفقاً لأخر تحديث لأسعار الدولار، يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيهاً، بينما يقدم البنك التجاري الدولي CIB، أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62 جنيهاً.

أسعار العملات الرئيسية في البنك الأهلي المصري اليوم

نتعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري، حيث سجل اليورو مقابل الجنيه المصري سعر، 18.38 جنيهاً للشراء، و18.55 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني سعر، 20.47 جنيهاً للشراء، مقابل 20.73 جنيه للبيع، أما عن العملات العربية فقد سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.40 جنيه للشراء، مقابل 4.43 جنيهاً للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه سعر، 54.31 جنيهاً للشراء، و 54.68 جنيه للبيع.