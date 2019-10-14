سعر صرف الدولار والعملات الآخري أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين 14-10-2019 في البنوك والأسواق الموازية
نعرض معكم زوار موقع “كلمة دوت أورج” سعر صرف العملةو الخضراء اليوم الأثنين 14-10-2019، حيث سجل سعر بيع الدولار اليوم فى مصر إلى 16.30 جنيه مصري، وذلك في البنك التجاري الدولي CIB، أما سعر شراء الدولار فى مصر اليوم فقد سجل قيمة 16.51 فى بنك التعمير والإسكان، وجديراً بالذكر أنه تراجع الدولار اليوم فى مصر حيث وصل متوسط السعر فى البنوك المصرية إلى 16.21 جنيه مصري، وذلك بفارق ما يقارب 30 قرش عن تعامُلات الأسبوع الماضي.
سعر الدولار اليوم
بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم
البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,3 جم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|16,1942 جم
|16,317 جم
|منذ يوم
|البنك العربي الافريقي الدولي
|16,21 جم
|16,31 جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|16,26 جم
|16,36 جم
|منذ 5 أيام
|بنك الاسكندرية
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ شهر
|بنك مصر
|16,21 جم
|16,31 جم
|منذ ساعة
|كريدي أجريكول
|16,21 جم
|16,31 جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB
|16,2 جم
|16,3 جم
|منذ يوم
|بنك قناة السويس
|16,21 جم
|16,31 جم
|منذ ساعة
|المصرف المتحد
|16,2 جم
|16,3 جم
|منذ 5 ساعات
|البنك الأهلي المصري
|16,21 جم
|16,31 جم
|منذ ساعة
|بنك البركة
|16,22 جم
|16,32 جم
|منذ 16 ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|16,21 جم
|16,31 جم
|منذ ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ شهر
|بنك مصر إيران للتنمية
|16,22 جم
|16,32 جم
|منذ 6 ساعات
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|16,22 جم
|16,32 جم
|منذ ساعتين
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|16,23 جم
|16,33 جم
|منذ إسبوع
|البنك المصري الخليجي
|16,21 جم
|16,31 جم
|منذ 53 دقيقة
|بنك عودة
|16,21 جم
|16,31 جم
|منذ 4 ساعات
سعر الريال السعودي اليوم
بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,37 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,35 جم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|4,3175 جم
|4,3505 جم
|منذ يوم
|البنك العربي الافريقي الدولي
|4,3 جم
|4,35 جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|4,32 جم
|4,36 جم
|منذ 5 أيام
|بنك الاسكندرية
|4,37 جم
|4,43 جم
|منذ شهر
|بنك مصر -
|4,31 جم
|4,35 جم
|منذ ساعة
|كريدي أجريكول
|4,3 جم
|4,35 جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB
|4,3 جم
|4,35 جم
|منذ 5 ساعات
|بنك قناة السويس
|4,31 جم
|4,35 جم
|منذ ساعة
|المصرف المتحد
|4,29 جم
|4,35 جم
|منذ 5 ساعات
|البنك الأهلي المصري -
|4,31 جم
|4,35 جم
|منذ ساعة
|بنك البركة
|4,26 جم
|4,39 جم
|منذ 14 دقيقة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|4,3 جم
|4,35 جم
|منذ ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|4,32 جم
|4,48 جم
|منذ شهر
|بنك مصر إيران للتنمية
|4,3 جم
|4,36 جم
|منذ 5 ساعات
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|4,3 جم
|4,35 جم
|منذ ساعتين
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|4,3 جم
|4,36 جم
|منذ 6 أيام
|البنك المصري الخليجي
|4,31 جم
|4,35 جم
|منذ 44 دقيقة
|بنك عودة
|4,32 جم
|4,35 جم
|منذ 4 ساعات
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سعر اليورو اليوم
بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18,06 جم
البنك الأهلى اليونانى بمصر يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17,93 جم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|17,8784 جم
|18,0205 جم
|منذ يوم
|البنك العربي الافريقي الدولي
|17,87 جم
|18,02 جم
|منذ 5 ساعات
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|17,81 جم
|17,94 جم
|منذ 5 أيام
|بنك الاسكندرية
|18,06 جم
|18,26 جم
|منذ شهر
|بنك مصر
|17,85 جم
|18,02 جم
|منذ ساعة
|كريدي أجريكول
|17,85 جم
|18,02 جم
|منذ 3 ساعات
|البنك التجارى الدولي CIB
|17,84 جم
|18,01 جم
|منذ ساعتين
|بنك قناة السويس
|17,85 جم
|18,02 جم
|منذ ساعة
|المصرف المتحد
|17,86 جم
|18,01 جم
|منذ 5 ساعات
|البنك الأهلي المصري
|17,85 جم
|18,02 جم
|منذ ساعة
|بنك البركة
|17,79 جم
|18,08 جم
|منذ 14 دقيقة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|17,85 جم
|18,02 جم
|منذ ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|18,03 جم
|18,39 جم
|منذ شهر
|بنك مصر إيران للتنمية
|17,86 جم
|18,04 جم
|منذ 5 ساعات
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17,88 جم
|18,03 جم
|منذ ساعتين
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|17,8 جم
|17,93 جم
|منذ 6 أيام
|البنك المصري الخليجي
|17,85 جم
|18,03 جم
|منذ 44 دقيقة
|بنك عودة
|17,85 جم
|18,02 جم
|منذ 4 ساعات
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٤٧ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٤٤ جم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٤٠٨٧ جم
|٤٫٤٤٢٤ جم
|منذ يوم
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٤٢ جم
|٤٫٤٥ جم
|منذ 5 أيام
|بنك الاسكندرية
|٤٫٤٧ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ شهر
|بنك مصر
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ ساعة
|كريدي أجريكول
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|بنك قناة السويس -
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 5 ساعات
|البنك الأهلي المصري -
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٤١ جم
|٤٫٥٥ جم
|منذ شهر
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٥ جم
|منذ 5 ساعات
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 54 دقيقة
|بنك عودة
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 4 ساعات
أسعار باقي العملات العربية والأجنبية
نرحب بتعليقاتم وتوقعاتكم في سعر الدولار خلال الفترة القامة