سعر صرف الدولار وباقي العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 أمام الجنيه المصري في البنوك والأسواق الموازية

استقر سعر صرف العملة الخضراء اليوم السبت 21/9/2019 في البنوك المصرية، وثبتت عند أسعار تعاملات أمس، حيث سجلت العملة الخضراء اليوم في بنك المشرق قيمة 16.25 للشراء وسجل سعر البيع 16.35، بينما سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.25 للشراء و16.35 للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.23 جنيه، وللبيع 16.33 جنيه،.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج سوف نتابع معكم سعر صرف الدولار اليوم ، محدث لحظة بلحظة فور أي تغيير، وأيضاً سنعرض معكم سعر صرف باقي العملات العربية والأجنبية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.







سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.30 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 16.33 البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.30 16.40 يومين بنك بلوم 16.26 16.36 يومين البنك الأهلي المصري 16.26 16.36 يومين بنك مصر 16.26 16.36 يومين بنك البركة 16.26 16.36 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 16.26 16.36 يومين بنك المشرق 16.25 16.35 يومين بنك عودة 16.25 16.35 يومين بنك التنمية الصناعية 16.25 16.35 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.25 16.35 يومين البنك المصرى الخليجى 16.25 16.35 يومين بنك التعمير والإسكان 16.25 16.35 يومين بنك مصر إيران التنمية 16.25 16.35 يومين المصرف المتحد 16.25 16.35 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.25 16.35 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 16.25 16.35 يومين اتش اس بى سى HSBC 16.25 16.35 يومين بنك الإسكندرية 16.24 16.34 يومين كريدى أجريكول 16.24 16.34 يومين بنك قناة السويس 16.24 16.34 يومين البنك العقاري المصري العربي 16.24 16.34 يومين بنك الكويت الوطني NBK 16.24 16.34 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 16.23 16.33 يومين المصرف العربى الدولى 16.23 16.33 يومين البنك المركزى المصرى 16.23 16.35 يومين







سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 17.97 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 18.07 المصرف العربى الدولى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.97 18.11 يومين البنك المركزى المصرى 17.97 18.10 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.95 18.14 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.93 18.11 يومين بنك بلوم 17.93 18.11 41 دقيقة بنك المشرق 17.91 18.10 يومين بنك عودة 17.91 18.10 يومين بنك التنمية الصناعية 17.91 18.10 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.91 18.10 يومين المصرف المتحد 17.91 18.10 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.91 18.10 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.91 18.10 يومين المصرف العربى الدولى 17.91 18.07 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.91 18.10 يومين البنك المصرى الخليجى 17.91 18.11 يومين كريدى أجريكول 17.90 18.09 يومين بنك قناة السويس 17.90 18.09 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.90 18.09 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.90 18.09 يومين بنك البركة 17.90 18.19 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.89 18.08 يومين بنك الإسكندرية 17.88 18.09 يومين بنك مصر 17.88 18.11 14 ساعة البنك الأهلي المصري 17.88 18.11 14 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.87 18.20 4 أيام

أسعار الفراخ واللحوم اليوم السبت 21/9/2019 في المزارع المصرية .. سعر كرتونة البيض وأنواع الرومي في البورصة

متوسط أسعار باقي العملات

سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.34 بنك بلوم أقل سعر للبيع: 4.00 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك بلوم 4.34 4.36 41 دقيقة بنك عودة 4.33 4.36 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.33 4.36 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.33 4.00 يومين المصرف العربى الدولى 4.33 4.35 يومين البنك المركزى المصرى 4.33 4.36 يومين البنك المصرى الخليجى 4.32 4.36 يومين بنك قناة السويس 4.32 4.36 يومين البنك الأهلي المصري 4.32 4.36 14 ساعة بنك مصر 4.32 4.36 14 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.32 4.36 يومين بنك المشرق 4.31 4.36 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.31 4.36 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.31 4.37 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.31 4.35 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.31 4.37 يومين كريدى أجريكول 4.31 4.36 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.31 4.36 يومين المصرف المتحد 4.31 4.36 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.30 4.36 يومين بنك الإسكندرية 4.30 4.36 يومين بنك التنمية الصناعية 4.30 4.36 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.30 4.39 يومين بنك التعمير والإسكان 4.27 4.37 يومين بنك البركة 4.27 4.40 يوم واحد