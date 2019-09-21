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أخبار إقتصادية

سعر صرف الدولار وباقي العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 أمام الجنيه المصري في البنوك والأسواق الموازية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الريال السعودي اليوم سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف العملة الخضراء اليوم السبت 21/9/2019 في البنوك المصرية، وثبتت عند أسعار تعاملات أمس، حيث سجلت العملة الخضراء اليوم في بنك المشرق قيمة 16.25 للشراء وسجل سعر البيع 16.35، بينما سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.25 للشراء و16.35 للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.23 جنيه، وللبيع 16.33 جنيه،.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج سوف نتابع معكم سعر صرف الدولار اليوم ، محدث لحظة بلحظة فور أي تغيير، وأيضاً سنعرض معكم سعر صرف باقي العملات العربية والأجنبية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.



سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.30
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.33
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.3016.40يومين
بنك بلوم16.2616.36يومين
البنك الأهلي المصري16.2616.36يومين
بنك مصر16.2616.36يومين
بنك البركة16.2616.36يوم واحد
البنك الأهلى اليونانى16.2616.36يومين
بنك المشرق16.2516.35يومين
بنك عودة16.2516.35يومين
بنك التنمية الصناعية16.2516.35يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.2516.35يومين
البنك المصرى الخليجى16.2516.35يومين
بنك التعمير والإسكان16.2516.35يومين
بنك مصر إيران التنمية16.2516.35يومين
المصرف المتحد16.2516.35يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.2516.35يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى16.2516.35يومين
اتش اس بى سى HSBC16.2516.35يومين
بنك الإسكندرية16.2416.34يومين
كريدى أجريكول16.2416.34يومين
بنك قناة السويس16.2416.34يومين
البنك العقاري المصري العربي16.2416.34يومين
بنك الكويت الوطني NBK16.2416.34يومين
البنك التجاري الدولي (CIB)16.2316.33يومين
المصرف العربى الدولى16.2316.33يومين
البنك المركزى المصرى16.2316.35يومين

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سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 17.97
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 18.07
المصرف العربى الدولى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية17.9718.11يومين
البنك المركزى المصرى17.9718.10يومين
بنك مصر إيران التنمية17.9518.14يومين
البنك الأهلى اليونانى17.9318.11يومين
بنك بلوم17.9318.1141 دقيقة
بنك المشرق17.9118.10يومين
بنك عودة17.9118.10يومين
بنك التنمية الصناعية17.9118.10يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات17.9118.10يومين
المصرف المتحد17.9118.10يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)17.9118.10يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى17.9118.10يومين
المصرف العربى الدولى17.9118.07يومين
اتش اس بى سى HSBC17.9118.10يومين
البنك المصرى الخليجى17.9118.11يومين
كريدى أجريكول17.9018.09يومين
بنك قناة السويس17.9018.09يومين
البنك العقاري المصري العربي17.9018.09يومين
بنك الكويت الوطني NBK17.9018.09يومين
بنك البركة17.9018.19يوم واحد
البنك التجاري الدولي (CIB)17.8918.08يومين
بنك الإسكندرية17.8818.09يومين
بنك مصر17.8818.1114 ساعة
البنك الأهلي المصري17.8818.1114 ساعة
بنك التعمير والإسكان17.8718.204 أيام

أسعار الفراخ واللحوم اليوم السبت 21/9/2019 في المزارع المصرية .. سعر كرتونة البيض وأنواع الرومي في البورصة

متوسط أسعار باقي العملات

 

سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.34
بنك بلوم
أقل سعر للبيع: 4.00
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك بلوم4.344.3641 دقيقة
بنك عودة4.334.36يومين
اتش اس بى سى HSBC4.334.36يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.334.00يومين
المصرف العربى الدولى4.334.35يومين
البنك المركزى المصرى4.334.36يومين
البنك المصرى الخليجى4.324.36يومين
بنك قناة السويس4.324.36يومين
البنك الأهلي المصري4.324.3614 ساعة
بنك مصر4.324.3614 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.324.36يومين
بنك المشرق4.314.36يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.314.36يومين
البنك الأهلى اليونانى4.314.37يومين
البنك التجاري الدولي (CIB)4.314.35يومين
بنك مصر إيران التنمية4.314.37يومين
كريدى أجريكول4.314.36يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى4.314.36يومين
المصرف المتحد4.314.36يومين
بنك الكويت الوطني NBK4.304.36يومين
بنك الإسكندرية4.304.36يومين
بنك التنمية الصناعية4.304.36يومين
البنك العقاري المصري العربي4.304.39يومين
بنك التعمير والإسكان4.274.37يومين
بنك البركة4.274.40يوم واحد

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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