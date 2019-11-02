سعر صرف الدولار وباقي العملات اليوم السبت 2-11-2019 في البنوك المصرية والأسواق الموازية

نعرض معكم زوار موقع “كلمة دوت أورج” سعر صرف العملة الخضراء اليوم السبت 2-11-2019، حيث سجل سعر البنك المركزى 16.08 جنيه للشراء 16.20 جنيه للبيع، وسجل في وبنك مصر 16.09 جنيه للشراء مقابل 16.19 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيه للشراء مقابل 16.19 جنيه للبيع،







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج ” سوف نعرض لكم تقرير مفصل وكامل لأسعار الدولار اليوم وباقي العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، لذا تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد من الأخبار .

سعر الدولار اليوم







مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,12 جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,17 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,0769 جم 16,2007 جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي 16,09 جم 16,19 جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,12 جم 16,2 جم منذ يومين بنك مصر 16,09 جم 16,19 جم منذ 5 أيام كريدي أجريكول 16,1 جم 16,2 جم منذ يومين البنك التجارى الدولي CIB 16,07 جم 16,17 جم منذ يومين بنك قناة السويس 16,1 جم 16,2 جم منذ 4 أيام المصرف المتحد 16,07 جم 16,17 جم منذ يوم البنك الأهلي المصري 16,09 جم 16,19 جم منذ 5 أيام بنك البركة 16,1 جم 16,2 جم منذ 6 أيام البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,12 جم 16,22 جم منذ يومين بنك مصر إيران للتنمية 16,1 جم 16,2 جم منذ 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,1 جم 16,2 جم منذ 5 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,09 جم 16,19 جم منذ 4 أيام البنك المصري الخليجي 16,1 جم 16,2 جم منذ 4 أيام بنك عودة 16,08 جم 16,18 جم منذ يومين

سعر الريال السعودي اليوم







البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,29 جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,31 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 4,2865 جم 4,3199 جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي 4,26 جم 4,32 جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي 4,28 جم 4,32 جم منذ يومين بنك مصر 4,28 جم 4,32 جم منذ 3 أيام كريدي أجريكول 4,27 جم 4,32 جم منذ يومين البنك التجارى الدولي CIB 4,27 جم 4,31 جم منذ يومين بنك قناة السويس 4,28 جم 4,32 جم منذ يومين المصرف المتحد 4,26 جم 4,31 جم منذ يوم البنك الأهلي المصري 4,28 جم 4,32 جم منذ 3 أيام بنك البركة 4,22 جم 4,35 جم منذ يومين البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 4,28 جم 4,33 جم منذ يومين بنك مصر إيران للتنمية 4,27 جم 4,33 جم منذ 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 4,27 جم 4,32 جم منذ 5 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر 4,27 جم 4,33 جم منذ يومين البنك المصري الخليجي 4,29 جم 4,32 جم منذ يوم بنك عودة 4,29 جم 4,31 جم منذ يومين

سعر اليورو اليوم

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 17,97 جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18,07 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 17,9257 جم 18,0686 جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي 17,91 جم 18,09 جم منذ يوم مصرف أبو ظبي الاسلامي 17,97 جم 18,1 جم منذ يومين بنك مصر 17,94 جم 18,08 جم منذ يومين كريدي أجريكول 17,95 جم 18,1 جم منذ يومين البنك التجارى الدولي CIB 17,91 جم 18,07 جم منذ يوم بنك قناة السويس 17,95 جم 18,1 جم منذ يومين المصرف المتحد 17,89 جم 18,07 جم منذ يوم البنك الأهلي المصري 17,93 جم 18,09 جم منذ يوم بنك البركة 17,87 جم 18,16 جم منذ يوم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 17,97 جم 18,12 جم منذ يومين بنك مصر إيران للتنمية 17,9 جم 18,15 جم منذ يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17,95 جم 18,1 جم منذ يومين البنك الأهلى اليونانى بمصر 17,94 جم 18,08 جم منذ يومين البنك المصري الخليجي 17,94 جم 18,11 جم منذ يوم بنك عودة 17,93 جم 18,08 جم منذ يومين

أسعار باقي العملات العربية والأجنبية

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٣٩ جم

المصرف المتحد يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٤ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٣٧٧ جم ٤٫٤١١١ جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٣٦ جم ٤٫٤١ جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٣٨ جم ٤٫٤١ جم منذ يومين بنك مصر ٤٫٣٨ جم ٤٫٤١ جم منذ 4 أيام كريدي أجريكول ٤٫٣٨ جم ٤٫٤١ جم منذ يومين بنك قناة السويس ٤٫٣٨ جم ٤٫٤١ جم منذ 4 أيام المصرف المتحد ٤٫٣٦ جم ٤٫٤ جم منذ يوم البنك الأهلي المصري ٤٫٣٨ جم ٤٫٤١ جم منذ 4 أيام البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٢ جم منذ يومين بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٣٦ جم ٤٫٤٢ جم منذ يومين البنك المصري الخليجي ٤٫٣٩ جم ٤٫٤١ جم منذ يوم بنك عودة ٤٫٣٨ جم ٤٫٤١ جم منذ يومين

طالع أيضاً من هنا

نرحب بالتعلقيات وتوقعات الأسعار خلال الفترة القادمة