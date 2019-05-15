سعر صرف الدولار يواصل التراجع ويكسر حاجز الـ 17 جنيهاً لأول مرة منذ عامين

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي التراجع أمام الجنيه المصري فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 15 مايو 2019 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بسعر الدولار مع بداية التعاملات الصباحية، حيث انخفض سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي ليكسر حاجز الـ 17 جنيه لأول مرة من شهر مارس 2017 حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم 16.99 جنيه للشراء مقابل 17.09 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي.

كما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي فى مواجهة الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي بمقدار قرشين مسجلاً 17.01 جنيه للشراء مقابل 17.11 جنيه للبيع فى البنوك المذكورة، كما تراجع الدولار بمقدار 3 قروش فى البنك التجاري الدولي ليسجل 16.99 جنيه للشراء مقابل 17.09 جنيه للبيع، وانخفض سعر صرف الدولار بمقدار قرشين فى بنك الإسكندرية ليسجل 17.00 جنيه للشراء مقابل 17.10 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان بمقدار 3 قروش ليسجل 17.01 جنيه للشراء، مقابل 17.11 جنيه للبيع، كما استقر سعر العملة الأمريكية فى بنك كريدي أجريكول مسجلاً 17.02 جنيه للشراء مقابل 17.12 جنيه للبيع، وكذلك فى بنك قناة السويس الذى شهد استقرار بدون تراجع وسجل 17.02 جنيه للشراء مقابل 17.12 جنيه للبيع.

وظلت الورقة الخضراء عند مستواها فى بنك البركة وسجل سعر الدولار 17.04 جنيه للشراء، مقابل 17.14 جنيه للبيع، وفى مصر أبو ظبي الإسلامي لم يشهد أي تراجع واستقر سعر الدولار عند 17.05 جنيه للشراء مقابل 17.14 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار فى بنك القاهرة مسجلاً 17.02 جنيه للشراء، مقابل 17.12 جنيه للبيع.